سيارات ستختفي من الشارع المصري 2019.. منها نيسان وفورد وشيفروليه

مع نهاية عام 2018 تم إسدال الستار على عشرة سيارات، حيث أنه المتعين أن لا يراها المستهلكون داخل سوق السيارات المصري تلك الأنواع من السيارات خلال العام الجديد 2019، ويرجع هذا إلى أسباب متعلقة بعدم نيلها ثقة المستهلكين داخل سوق السيارات المصري أو عدم تحقيق مبيعات.

10 سيارات فشلت في تحقيقات مبيعات داخل السوق المصري خلال 2018

رصد “موقع جالوبنيك” خلال لائحة ضمت ما يقارب من عشرة سيارات شهيرة فشلت في تحقيق المبيعات لها داخل سوق السيارات المصري خلال العام السابق 2018 ، حيث أعلنت الشركات المصنعة وقف إنتاج بعضها في 2019.

تبدأ القائمة بسيارة كاديلاك اي تي إس التي تشبه في شكلها الخارجي إلى السيارة الشهيرة بي إم دبليو 3، وضمت القائمة أيضًا سيارة الفا روميو 4 سي الإيطالية التي اشتهرت بوصف “المتوحشة”.

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صرحت شركة نيسان عن اعتزامها عدم طرح سيارة نيسان جوك، بعد تأثر مبيعات تلك الفئة من السيارات بعد طرح سيارة الشركة الجديدة “نيسان الجديدة كيكس”، وأدى طرح السيارة الأخيرة إلى التأثير السلبي على “سيارة نيسان جوك ” في تحقيقات المبيعات المتوقعة لها.

تعتزم شركة “فورد” أيضاً التخلص من سيارة “فوكس” خلال العام الجديد 2019، ومن المقرر عدم طرح السيارات التالية خلال العام الجديد وهي “سيارة فييستا، سيارة فيوجن، سيارة توروس”.

وأعلن الموقع أن بعض من المصادر المطلعة في “شركة فولكس فاجن” عن اعتزام الشركة إجراء دراسة من أجل تحويل سيارة “بيتل” إلى سيارة كهربائية، مما يعني اختفائها تلك النوعية من السيارات داخل السوق المصري مع بداية العام الجديد 2019.

وأعلنت الشركة الصينية التي تقوم على صناعة سيارة كاديلاك سي تي 6، عن اعتزام الشركة عدم طرح تلك السيارة من جديد في الأسواق المصرية بسبب عدم تحقيقها المبيعات المتوقعة لها خلال العام السابق 2018.

كمنا أعلنت “شركة جنرال موتورز” خلال شهر نوفمبر السابق لعام 2018، أنها سوف توقف طرح بعض فئات من سياراتها خلال العام الجديد 2019، مثل الفئات التالية: “شيفروليه إمبالا، شيفروليه كروز، كاديلاك إكس تي إس”، إلى جانب عدم طرح سيارة شيفروليه سيتي إكسبريس، حيث أنها حققت مبيعات قليلة جداًّ داخل السوق المصري منذ إن تم إطلاقها خلال عام 2014.

كما صرحت شركة لينكولن عدم طرح سيارة لينكولن إم كاي تي خلال العام الجديد 2019، حيث أن الشركة لم تنجح في تسويق تلك السيارة داخل الأسواق التجارية بالطريقة الملائمة لهذا قررت الشركة إيقاف إنتاجها خلال العام الجديد 2019.

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