ارتفاع أرصدة ودائع القطاع العائلي بالعملة الأجنبية خلال أكتوبر 2018

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع ارصدة الودائع بالعملة الأجنبية وذلك خاص بالقطاع العائلي حيث سجل ما يقارب من 494.993 مليار جنيه مع نهاية شهر أكتوبر السابق لعام 2018، في مقابل ما سجله الذي يصل إلى 493.1 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي، بفارق يصل إلى 1.9 مليار جنيهًا مصريًا، ومقارنة بما سجله خلال شهر أغسطس السابق لعام 2018 حيث سجل ما يقارب من 491.223 مليار جنيهًا بتراجع قيمته 3.8 مليار جنيهًا.

وتبعاً للتقرير الصادر عن البنك المركزي فإن الأرصدة الخاصة بالودائع في القطاع الخارجي سجلت ما يقارب من 8.413 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بما سجلته خلال شهر سبتمبر الماضي حيث سجلت ما يقارب من 7.7 مليار جنيه، وبفارق يصل إلى 8.21 مليار جنيهًا مصريًا خلال أغسطس السابق.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة سجلت ما يقارب من 131 مليون جنيهًا مصريًا، في مقابل ما سجلته خلال شهر سبتمبر السابق لعام 2018 حيث سجلت حوالي 133 مليون جنيهًـا، ومقارنة بما سجلته خلال شهر أغسطس السابق الذي بلغ حوالي 162 مليون جنيهًا.