البورصة تفتتح أولى جلسات 2019 بارتفاع جماعي في المؤشرات

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واصلت البورصة المصرية ، ارتفاع مؤشراتها في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، الموافق 2 يناير من العام الحالي 2019 ، أولى جلسات العام الجديد ، وذلك بفعل عمليات شراء من متعاملين أجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 1.39% ، حيث وصل إلى مستوى 13217 نقطة ، وذلك بفعل صعود عدد من الأسهم القيادية ، على رأسها سهم البنك التجاري الدولي ، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.93% ، حيث وصل إلى مستوى 2169 نقطة ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.9% ، حيث وصل إلى مستوى 13285 نقطة.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.44% ، حيث وصل إلى مستوى 696 نقطة ، وكذلك زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.53% ، حيث وصل إلى مستوى 1736 نقطة ، بينما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.29% ، حيث وصل إلى مستوى 466 نقطة.