البورصة تنهي أولى جلسات العام الجديد بارتفاع جماعي بفعل مشتريات المصريين

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اختتمت البورصة المصرية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، الموافق 3 يناير من العام الحالي 2019 ، أولى جلسات العام الجديد ، على ارتفاع جماعي في المؤشرات ، بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين وأجانب ، بينما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 7.3 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 756.984 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة بلغ 99 مليون ورقة مالية. وذلك بقيمة 459 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 18.9 ألف عملية لـ166 شركة.

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تعاملات المصريين سجلت نسبة استحواذ بلغت 79.53% من إجمالي التعاملات ، بينما استحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 14.59% ، وكذلك استحوذ العرب على نسبة 5.88% ، بينما استحوذت المؤسسات على نسبة 30.28% من المعاملات في البورصة ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 69.71%.

صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 11.4 مليون جنيه ، 6.7 مليون جنيه ، 22.1 مليون جنيه على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية نحو الشراء ، وذلم بقيمة 315 ألف جنيه ، 15.9 مليون جنيه ، 23.9 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 1.29% ، حيث أغلق عند مستوى 13204 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.92% ، حيث أغلق عند مستوى 2169 نقطة ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.83% عند مستوى 13275 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.59% ، حيث أغلق عند مستوى 697 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 0.63% ، حيث أغلق عند مستوى 1738 نقطة ، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.43% ، حيث وصل إلى مستوى 465 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم ، ارتفعت أسهم 108 شركات مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 19 شركة ، ولم تتغير مستويات 39 شركة وظلت ثابتة كما هي.