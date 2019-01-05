أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت 5 يناير 2019 بسوق العبور

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حالة من الاستقرار النسبي تسيطر على أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخامس من شهر يناير لعام 2019 في سوق العبور، حيث تراوحت “أسعار الطماطم” ما بين اثنين جنيهٌا إلى خمسة جنيهات وربع للكيلو الواحد، وشهدت أسعار البطاطس أيضا حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار حيث سجل الكيلو جرام الواحد ما بين ثلاثة إلي ستة جنيهات، وسجل سعر كيلو البصل ما بين أربعة إلى خمسة جنيهات وسبعون قرشًا للكيلو الواحد.

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور

سجلت أسعار الكوسة اليوم بسوق العبور للكيلو الواحد أحد عشر جنيهًا، وسجل سعر كيلو الفاصوليا عشرة جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل الرومي خمسة جنيهات ونصف، وسجل سعر كيلو الثوم خمسة عشر جنيهًاـ وسجل سعر كيلو اللفت جنيه وعشرون قرشًا للكيلو الواحد.

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وسجل سعر البنجر أربعة جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار ما يقارب من أربعة جنيهات، وسعر كيلو كيلو الملوخية خمسة جنيهات، وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي ما يقارب من ثلاثة جنيهات ونصف، وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي ما يقارب من ثلاثة جنيهات ونصف، وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان ما يقارب من أحد عشر جنيهًا، وسجل سعر كيلو البسلة ما يقارب من أحد عشر جنيهًا، وسجل سعر كيلو السبانخ ما يقارب من ستة جنيهات.

أسعار الفواكه اليوم بسوق العبور

أما بالنسبة إلى أسعار الفواكه اليوم الخامس من يناير الجاري لعام 2019 شهدت أيضا حالة من الاستقرار النسبي حيث سجل سعر كيلو التفاح الأمريكي ما بين ثمانية عشر إلى عشرين جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وسعر كيلو التفاح الجولدن ما بين أربعة عشر جنيهًا إلى عشرون جنيهًا.

سجل كيلو التفاح اللبناني ما بين عشرة إلى ثمانية عشر جنيهًا، وسجل سعر كيلو البرتقال البلدي ثلاثة جنيهات، وسجل سعر كيلو البرتقال السكري ثلاثة جنيهات ونصف للكيلو جرام الواحد، أما بالنسبة إلى سعر الليمون الحلو فقط سجل الكيلو تسعة جنيهات، وسجل سعر البرتقال أبو سرة أربعة جنيهات، وسجل سعر الليمون البلدي ثمانية جنيهات، وسجل سعر اليوسفي ما يقارب من ستة جنيهات.

وسجل سعر الكيلو من فاكهة الجريب فروت ستة جنيهات، وسجل سعر كيلو جرام الجوافة ستة جنيهات، كما سجل سعر كيلو الرمان ثمانية جنيهات، وسجل سعر كيلو الفراولة ما بين ثمانية إلى اثني عشر جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكانتلوب ما بين خمسة إلى سبعة جنيهات.

أقرا المزيد اسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 4 يناير 2019 في مصر.