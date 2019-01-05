تفاصيل موازنة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال 2019/ 2020

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أعلن “مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة”، خلال فعاليات اجتماعه الأخير، تحت رئاسة رئيس الحكومة المصرية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى على موافقته بشأن مشروع موازنة الھيئة خلال العام المالى 2019/ 2020 بشكل مبدئى.

سجل إجمالي مشروع الموازنة الجارية والموازنة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ما يقارب من 72.821 مليار جنيه، ومشروع الموازنة الجارية بقيمة إجمالية تصل إلى 60.821 مليار جنيهًا مصرياً، وتبلغ قيمة الموازنة الاستثمارية للهيئة ما يقارب من 12 مليار جنيهًا مصريًا خلال العام المالي 2019/ 2020.

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