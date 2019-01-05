تفاصيل استراتيجية البنك الأهلي لعام 2019.. افتتاح فروع جديدة وإطلاق خدمة Mobile Banking

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صرح رئيس مجموعة الفروع في البنك الأهلي المصري “ايمن جمجوم”، إن البنك اعتمد استراتيجية جديدة، من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، التي ترتكز على العديد من محاور.

وأوضح من أهم تلك المحاور هو، العمل على زيادة الحصة السوقية للبنك، حيث بلغت عدد فروع البنك الأهلي المصري ما يقارب من أربعمائة وخمسين فرعًا، منها مائة وخمسة وخمسين فرعًا في منطقة خدمة كبار العملاء “Al Ahly platinum”، والتي يتم تقديمها من قبل 460 مدير خدمة عملاء، كما يوجد أيضا ما يقارب من مائتين واثنين وثلاثين مركزًا، من أجل منح ائتمان إلى المشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة.

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افتتاح 4 فروع جديدة خلال عام 2019

وأضاف ايمن جمجوم “أنه فى أول خمسة أشهر من العام المالى الجاري، تمكن البنك الأهلي المصري من فتح ما يقارب من ستة عشر فرع جديد، وسوف يتم الإعلان عن افتتاح أربعة فروع جديدة مع بداية العام الجديد 2019، وأوضح ” أن خطة البنك الأهلي المصري تستهدف الوصول إلى كافة شرائح المجتمع، من أجل العمل على تحقيق الشمول المالى”.

أكد “أن خطة البنك الأهلي المصري من أجل توسع البنك تتضمن افتتاح ما يقارب من خمسين فرع جديد سنويًا، ليصل عدد فروع البنك ما يقارب من ستمائة فرع مع نهاية عام 2020، من بينها ما يقارب من عشرين إلى خمسة وعشرين فرع تابع للبنك رقمي إلى جانب تجديد خمسين فرع للبنك قائمًا بالفعل.

وأوضح جمجوم “أن البنك الأهلي المصري يعمل على افتتاح خمسة فروع رقمية جديدة، ويأتي ذلك في إطار تعاون وتنسيق البنك مع البنك المركزى المصري، من أجل الحصول على الموافقات اللازمة، وسوف يتم الإعلان عنها خلال الربع الأول من العام الجاري 2019”.

وأضاف “إن البنك الأهلي المصري يستهدف عشرين مليار جنيهًا تمويلات مستهدفة لقطاع الـ SMES خلال العام الجاري 2019، والعمل على إطلاق خدمة “موبايل بانكنج” مع نهاية شهر مارس القادم، في إطار سعي البنك التيسير والتسهيل على عملائه”، وأوضح “إن البنك انتهى من التفاوض مع فرعين رقمين في كبرى الجامعات المصرية، أحدهما في القاهرة، والأخرى في الصعيد، وسوف يتم الإعلان عنهما خلال العام القادم”.

وأشار جمجوم “أن البنك الأهلي المصري استحوذ على أكبر حصة سوقية تصل إلى اثنى عشر مليون عميل، ويستهدف جذب ما يقرب من سبعمائة ألف عميل جديد خلال العام القادم، وخصوصًامن فئة الشباب وفئة صغار العملاء”، وأضاف “أن البنك الأهلي يولى اهتماماً كبيراً خلال العام القادم إلى ملف التحول الرقمي والإلكتروني، من خلال العمل على توفير الكثير من الخدمات على القنوات الإلكترونية البديلة، مثل الشاشات التفاعلية، Internet Banking Cash، IVR، ITM، Phone cash”. الأهلي المصري يطلق خدمة “Mobile Banking” مارس القادم 2019

أعلن “أن البنك الأهلي المصري سوف يطلق خدمة “Mobile Banking” مع نهاية شهر مارس القادم لعام 2019، التي سوف تسمح للعميل العمل على إتمام الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع البنك، وأضاف “أن عدد ماكينات الصراف الآلى ATM تخطى أربعة آلاف ماكينة، ويستهدف البنك نشر ما يقارب من سبعمائة وخمسين ماكينة ATM جديدة خلال الجاري”.

وأكد “إن البنك الأهلي المصري يدرس خلال الوقت الراهن آلية العمل على تفعيل البنوك المتحركة، والآليات الخاصة بتطبيقها، وعملها كفروع متكاملة تقوم بكافة الخدمات المصرفية من عمليات سحب، وإيداع، وكذلك فتح حسابات، إلى جانب العمل على التأمين، وخطوط الاتصال بالفرع الرئيسى للبنك”.

وأضاف رئيس مجموعة الفروع في البنك الأهلي المصري “أن البنك يستهدف الوصول بمحفظة الودائع إلى ما يقارب من 2.55 تريليون جنيهًا مصريًا مع نهاية العام الجديد 2019، بزيادة تقدر بحوال خمسة وثمانين مليار جنيهًا مصريًا على ودائع عام 2017 التى سجلت ما يقارب من 1٫70 تريليون جنيه خلال شهر ديسمبر السابق”.

وأوضح “إن البنك الأهلي المصري يعمل على زيادة محفظة الودائع، مدفوعاً من أجل العمل على تعزيز نسبة الادخار القومي للعمل على تلبية الاحتياجات التمويلية للاستثمارات”، وأضاف “أن البنك يستهدف الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية إلى ما يقارب من خمسة وستين مليار جنيه مع نهاية العام القادم، في مقابل 56٫2 مليار بنهاية العام السابق 2018”.

وأشار جمجوم “أن محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة سجلت حوالي اثنين وخمسين مليار جنيه، ويستهدف البنك زيادتها بقيمة تقدر بحوالي عشرين مليار جنيه خلال العام الجاري 2019”.

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