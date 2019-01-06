قائمة أسعار سيارات شيفرولية المتاحة بسوق السيارات المصري خلال 2019

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يتطلع العديد من عملاء في سوق السيارات المصري إلى معرفة المتغيرات على جميع الأسعار، التي يتوقع أن يشهدها السوق المحلي المصري للسيارات، وذلك بالتزامن مع بداية التطبيق الفعلي للإعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية المنشأ.

وأعلن عدد من الخبراء في السوق المصري عن توقعهم “أن تؤثر الإعفاءات الجمركية بشأن واردات السيارات الأوروبية المنشأ، على أسعار السيارات بشكل عام سواء السيارات أوروبية المنشأ أو السيارات الآسيوية والأمريكية”.

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تعد سيارات شركة شيفروليه الأمريكية المنشأ التي تعد واحدة من الشركات الرائدة في سوق السيارات المصري، وحققت على مدار العام السابق 2018، مبيعات وضعتها في على قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في سوق السيارات المصري.

اسعار السيارات الشيفرولية الجديدة

يمكن للعملاء المقبلين على شراء أحد الموديلات التابعة لشركة شيفروليه الأمريكية التعرف على أسعار الفئات المختلفة التابعة للشركة بالأسعار.

سيارة لانوس



تتيح شريكة شيفروليه الأمريكية سيارة لانوس سيدان موديل عام 2019 بفئتين من التجهيزات، كلاهما الموديلين مزودة بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة ستة وثمانين حصان وسرعته القصوى مائة وثمانين كيلومتر في الساعة، ويرتبط بناقل حركة يدوي مزود بخمسة سرعات.

وتختلف الفئة الأعلى من موديل لانوس سيدان عن الفئة القياسية ببعض التجهيزات الإضافية مثل: “الزجاج الكهربائي الأمامي والخلفي، والتحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب، وعجلة القيادة التي يمكن التحكم بها، ومرايا الضم الجانبية كهربائية”، يسجل السعر الرسمي للفئة القياسية لسيارة لانوس سيدان 170.400 جنيهًا مصريًا، والفئة الثانية يبلغ سعرها حوالي 175.600 جنيهًا مصريًا.

سيارة أفيو

تطرح “شركة المنصور للسيارات”، والتي تعد أحد وكلاء شركة شيفرولية الأمريكية بجمهورية مصر العربية، سيارة “أفيو” سيدان العائلية الصغيرة موديل عام 2019 بثلاث فئات من التجهيزات المختلفة.

وتعتمد فئات أفيو الثلاث على منظومة الدفع المكونة من محرك تبلغ قوته حوالي ألف وخمسمائة سي سي، بقوة ستة وثمانين حصان، وسرعة قصوى تصل إلى مائة وستة وستين كيلو متر في الساعة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي بأربعة سرعات.

وسجل السعر الرسمي للفئة الأولى من سيارات شيفروليه أفيو ما يقارب من 191.800 جنيهًا مصريًا، ويسجل سعر الفئة الثانية حوالي 213.000 ألف جنيهًا مصريًا، والفئة الثالثة تسجل ما يقارب من 218.400 جنيهًا مصريًا.

سيارة شيفروليه أوبترا

طرحت شركة شيفروليه الأمريكية سيارة “اوبترا سيدان العائلية” موديل عام 2019 في سوق السيارات المصري، أربعة فئات متنوعة التجهيزات مزودة بمحرك سعته لتر ونصف لتر، وبقوة مائة عشرة حصان، وسرعة قصوى تصل إلى مائة وسبعين متر في الساعة. وتسجل أسعار سيارة شيفرولية أوبترا الجديدة ما يقارب من 228.400 جنيه للفئة القياسية، ويسجل سعر الفئة الثانية ما يصل إلى 234.000 جنيهًا مصريًا، ويسجل سعر الفئة الثالثة ما يقارب من 239.500 جنيه، أما الفئة الرابعة والتي تعد أعلى فئة فيصل سعرها إلى ما يقارب من 245.300 جنيهًا مصريًا. سيارة شيفرولية إيكونيكس تعد “شيفروليه إيكونيكس” هي السيارة الوحيدة التي تنتمي إلى “السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات”، التي توفرها الشركة شيفروليه الأمريكية إلى عملائها في السوق المحلي المصري للسيارات وتتوفر سيارة شيفروليه إيكونيكس موديل عام 2018 بفئتين من التجهيزات، بمحرك تربو تصل سعته إلى ما يقارب من 1.5 لتر، وتبلغ قوة ما يقارب من 170 حصان، وتصل سرعته القصوى إلى ما يقارب مائة وتسعة وتسعين كيلو متر في الساعة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من ستة سرعات بنظام جر أمامي. سجل السعر الرسمي للفئة الأولى من سيارة شيفروليه إيكونيكس ما يقارب من 539.900 جنيه، وسجل سعر الفئة الثانية ما يقارب من 569.900 جنيهًا مصريًا. أقرا المزيد بعد تطبيق الإعفاء الجمركي .. تعرف على 5 أنواع سيارات انخفضت أسعارها أكثر من نصف مليون جنيه