تعرف على أنواع شهادات الادخار الدولارية والفائدة عليها في البنك الأهلي وبنك مصر والقاهرة

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تقوم بعض البنوك العامة أو البنوك الخاصة بطرح “شهادات ادخارية دولارية” سواء للمصريين في الداخل أو المصريين في الخارج، وتصرف البنوك العائد على “الشهادة بالدولار”، على إن يتم صرف الفائدة دورية “شهرية”، أو كل ثلاثة أشهر، أو كل ستة أشهر أو كل سنة، حسب نوع الشهادة، والسياسة الخاصة لكل بنك.

تقوم البنوك ببيع “شهادات دولارية” بآجال متنوعة ومختلفة سواء كانت كل سنة، أو كل ثلاثة سنوات، أو كل ثلاثة سنوات بفائدة ثابتة، وهي التي تعد الأكثر انتشارًا على مستوى الجهاز المصرفي المصري، أو بعائد متزايد يتم رفعه سنويًا على مدار آجال الشهادة الادخارية أو بعائد تراكمي يضاف إلى “أصل الشهادة” في نهاية المدة الخاصة بالشهادة الادخارية.

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تسمح البنوك بشراء الشهادة الدولارية ابتداءًا من مائة دولار ومضاعفاته، وقد تصل إلى خمسمائة دولار ومضاعفاته، أو قد تصل الشهادة الإدخارية ما يقارب من ألف دولار ومضاعفاته حسب سياسة كل بنك، وعلى حسب كل شهادة ادخارية.

كما تسمح البنوك لحاملي الشهادة باسترداد أصلها قبل إن يتم انتهاء أجلها، وذلك بعد مرور ما يقارب من ستة أشهر أو سنة على شراء تلك الشهادة الادخارية حسب نوعها وآجالها، ولكن بعد أن يتم خصم بعض الرسوم المتفق عليها مع العميل، وتمنح البنوك بعض المزايا على الشهادات الدولارية مثل إمكانية “الاقتراض بضمان الشهادة”.

ويعرض موقع مصر 365 في التقرير التالي، أنواع الشهادات الدولارية والعائد عليها، ودورية صرف الفائدة الخاصة بـ “شهادات الادخار” في ثلاثة بنوك عامة وهم ” البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة”.

البنك الأهلي المصري

شهادات الادخار الدولارية في البنك الأهلي المصري

– الشهادة الذهبية الجديدة “أمان” يبلغ أجال تلك الشهادة ثلاثة سنوات، بفائدة تصل قيمتها ما يقارب من 4.25% سنويًا، ويصرف العائد كل ثلاثة أشهر، ويبدأ شراء الشهادة من أول خمسمائة دولار كحد أدنى.

– شهادة المصري الدولاري، يبلغ أجلها ثلاثة سنوات، بفائدة مئوية تصل إلى 4% سنويًا، ويصرف عائد الشهادة كل ستة أشهر، ويبدأ شراء العائد كل ستة أشهر، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف دولار.

– “الشهادة الذهبية”، والتي يبلغ أجلها ثلاثة سنوات، بفائدة تصل نسبتها المئوية ما يقارب من ثلاثة في المئة، ويصرف العائد كل شهر، ويبدأ شراء الشهادة من أول من مائة دولار ومضاعفاتها.

– “شهادة أهل مصر الدولارية”، ويبلغ أجل الشهادة الادخارية خمس سنوات، بفائدة تصل نسبتها إلى 5.25%، ويصرف عائد الشهادة كل ثلاثة أشهر، ويبدأ شراء الشهادة من أول خمسمائة دولار.

– “شهادة أهل مصر” يبلغ أجل تلك الشهادة، سبعة سنوات، بفائدة مئوية تصل نسبتها إلى 5.75%، ويصرف عائد تلك الشهادة كل ثلاثة أشهر، ويبدأ شراء الشهادة من ألف دولار.

– “شهادة بلادي للمصريين العاملين بالخارج”، ويتم بيعها إلى المصريين العاملين في الخارج فقط، من أول مائة دولار ومضاعفاتها، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع من الشهادات الادخارية على حسب أجل الشهادة، والعائد عليها وهم “شهادة بلادي لمدة سنة، بفائدة تصل إلى 3.5%، ويصرف عائد تلك الشهادة كل ستة أشهر، شهادة بلادي لمدة ثلاثة سنوات بفائدة تصل إلى 4.5%، ويصرف عائد الشهادة كل ستة أشهر، وشهادة بلادي لمدة خمسة سنوات، بفائدة تصل إلى 5.5%، ويصرف العائد كل ستة أشهر”.

بنك مصر

شهادات الادخار الدولارية في بنك مصر

– “شهادة الثبات الدولارية”، يبلغ أجل تلك الشهادة الادخارية ما يقارب من ثلاثة سنوات، وتمنح فائدة تصل نسبتها المئوية إلى 4.25%، ويصرف عائد تلك الشهادة كل ثلاثة أشهر، ويبدأ شراء تلك الشهادة من مائة دولار.

– “الشهادة الدولارية”، يبلغ آجل تلك الشهادة الادخارية ما يقارب من خمسة سنوات، بفائدة تصل إلى 5.25%، ويصرف عائد الشهادة الادخارية كل ثلاثة أشهر، ويبدأ شراء “الشهادة الدولارية” ابتداءًا من مائة دولار.

– “شهادة الاختيار التراكمية”، التي تمنح عائد مع نهاية مدة الشهادة، ولا يسمح البنك بإن يتم استيراد الشهادة إلا بعد مرور سنة على الأقل، وتنقسم تلك الشهادة إلى ثلاثة أنواع كالتالي: “الشهادة التراكمية لمدة عام واحدة، وتصل فائدة تلك الشهادة ما يقارب من اثنين في المئة، ويتم شراء تلك الشهادة الادخارية من أول ألف دولار، الشهادة التراكمية لمدة ثلاثة سنوات، وتصل فائدة تلك الشهادة ما يقارب من اثنين في المئة، ويتم شراء الشهادة الادخارية من أول ألف دولار، الشهادة التراكمية لمدة خمسة سنوات، وتقدم تلك الشهادة الادخارية فائدة تصل إلى ثلاثة ونصف في المئة، ويتم شراء تلك الشهادة من أول ألف دولار”.

– “الشهادة المتزايدة”، تتميز تلك الشهادة الادخارية بارتفاع عوائدها كل عام، ويبلغ آجل تلك الشهادة حوالي عشرة سنوات، ويبدأ شراء تلك الشهادة الادخارية من خمسمائة دولار، ويختلف عائد تلك الشهادة في العام الواحد على حسب دورته المصرفية، يتراوح الفائدة في أول عام ما يقارب من 2% على دورية صرف العائد الشهري، أو ما يقارب من 2.25% على دورية صرف العائد ثلاثة أشهر، أو ما يقارب من 2.5% على دورية صرف العائد كل ستة أشهر، أو بفائدة تصل إلى 2.75% على دورية صرف العائد السنوية، ويتزايد العائد السنوي من الشهادة الادخارية حتى يصل في السنة العاشرة إلى نسبة مئوية تصل إلى 6.75% على دورية صرف العائد الشهري، أو بنسبة مئوية تصل إلى 7% على الربع سنوي، أو 7.25 على ستة أشهر أو 7.75% على السنوي”.

– “شهادة بلادي”، وتلك الشهادة مخصصة فقط للمصريين العاملين في الخارج، وتنطبق مع “شهادة البنك الأهلي” في الأنواع، وكذلك في الآجال، ودورته في صرف العوائد.

بنك القاهرة

شهادات الادخار الدولارية في بنك القاهرة

– ” شهادة البريمو”، يبلغ أجل تلك الشهادة ثلاثة سنوات، بفائدة تصل قيمتها المئوية إلى ما يقارب من أربعة في المئ بعائد شهري، أو ما يقارب من 4.25% بعائد ربع سنوي، أو بنسبة مئوية تصل إلى 4.5% بعائد يصرف سنويًا، ويبدأ شراء الشهادة من أول مائة دولار.

– “شهادة البريمو”، يبلغ آجل تلك الشهادة الادخارية ما يقارب من خمسة سنوات، بفائدة تصل إلى 4.75% بعائد شهري، يصرف العائد كل ثلاثة أشهر، ويبدأ شراء الشهادة من مائة دولار.

– “شهادة بلادي”، وتلك الشهادة مخصصة للمصريين العاملين في الخارج، يقدم بنك القاهرة نفس العائد، ونفس الأجل لشهادات بلادي مثل “البنك الأهلي”.

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