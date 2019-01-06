التموين تعلن عن انتظام صرف مقررات التموين عن شهر يناير الجاري 2019

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صرح العضو المنتدب للشؤون التجارية للشركة العامة لتجارة الجملة المهندس عادل عبد العزيز، “‘عن انتظام صرف المقررات التموينية إلى أصحاب البطاقات عن مقررات شهر يناير الحالي لعام 2019، وأنه تم صرف ما يقرب من خمسة وعشرين في المئة من مقررات الشهر الحالي فى كافة محافظات الوجه البحرى حتى الوقت الراهن، إلى جانب صرف الشركة المصرية للجملة السلع المدعمة في محافظات الوجه القبلى”.

وأضاف المهندس عادل عبدالعزيز “أن منافذ فروع الشركة العامة لتجارة الجملة تقوم بالعمل على توفير السلع الغذائية، وكذلك العمل على توفير منتجات اللحوم، والدواجن بأسعار مخفضة، حيث قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية تحت رئاسة اللواء أحمد حسانين بتوفير السلع الخاصة بالشركات التابعة، ويتم طرحها بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، أكد أن مبادرة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى “حياة كريمة”، لكافة فئات المجتمع المصري الأكثر احتياجاً خلال عام 2019، تهدف إلى رعاية الأسر الأولى بالرعاية.

ولفت إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية حريصة على التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل هؤلاء الأسر فى إطار مبادرة السيد الرئيس”، وأضاف “أنه سوف يتم إدراج المواليد الجدد على البطاقات التموين خلال شهرين، وأن الوزارة كانت حريصة على فتح إضافة المواليد خلال المرحلة الأولى للأسر الأولى بالرعاية من أصحاب المعاشات المنخفضة، وكذلك المستفيدين الضمان، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وكذلك الأرامل، والمطلقات والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك العمالة الموسمية المؤقتة، وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية، حيث أن إضافة المواليد سوف يتيح للأسرة دعم غذائي أكبر من خلال صرف المقررات التموينية، وكذلك صرف الخبز المدعم” .

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