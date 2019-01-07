تعرف على السعر المتوقع لبنزين 95 بعد ربطه بالسعر العالمي في بداية أبريل 2019

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أعلنت الحكومة المصرية عن وضع آلية جديدة من أجل تسعير بنزين 95، مع نهاية شهر ديسمبر السابق لعام 2018، على أن يتم مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، كما نص القرار على أن يبقى سعر بنزين 95 الحالي دون إدراج أي تغيير لمدة ثلاثة أشهر، على أن يعلن سعره الجديد، ويعمل به اعتبارا من بداية شهر أبريل القادم لعام 2019.

بحسب القرار الصادر عن رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، فإن نسبة التغير في سعر بنزين 95، التي سوف يتم إعلانها، والعمل بها اعتبارًا من الأول من شهر أبريل القادم لعام 2019، لن تتجاوز نسبة الـ 10% انخفاضًا أو ارتفاعًا من سعر البيع السائد خلال الوقت الراهن.

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ويباع بنزين 95 إلى المستهلك المصري خلال الوقت الراهن بسعر يصل إلى 7.75 جنيه للتر، وهو ما يعني أن أقصى زيادة قد تطبقها الحكومة المصرية قد تصل نسبتها المئوية إلى ما يقارب من 10%، سوف يصل السعر إلى حوالي 8.5 جنيه، كما أن أقصى تخفيض “10%”، وسوف يصل به إلى ما يقارب من 6.98 جنيهًا للتر.

وقد لا تحتاج الحكومة المصرية إلى زيادة أو تخفيض “سعر بنزين 95″، والإبقاء عليه عند نفس مستواه خلال الوقت الراهن، كما أنها قد ترفعه أو تخفضه بنسبة أقل من 10%، تبعًا لمعادلة السعرية تم تحديدها، بهدف ربط سعر البنزين 95 في السوق المحلي، بسعر البترول العالمي، وسعر صرف الجنيه المصري.

صرح وزير البترول طارق الملا، “إن تطبيق الآلية الجديدة لا يعني زيادة سعر بنزين 95 من أول الربع الثاني من عام 2019، قد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي”.

أما بالنسبة إلى الآلية الجديدة الخاصة بالتسعير التلقائي لبنزين 95 من الإجراءات المتفق عليها مع قبل “صندوق النقد الدولي”، والتي تهدف إلى رفع الدعم عن الوقود، ضمن برنامج لخفض عجز الموازنة العامة.

تقوم فكرة آلية التسعير التلقائي الخاصة بالمواد البترولية، تقوم على وضع معادلة سعرية، تتضمن أسعار البترول العالمية، وسعر صرف العملة المصرية “الجنيه” أمام الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل جمهورية مصر العربية، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في العمل على خفض تكلفة دعم الطاقة في موازنة للدولة العامة.

وتربط العديد من البلدان سعر الوقود بكافة التغيرات التي تحدث في “أسعار البترول العالمية”، ففي حالة ارتفاع سعر البترول يرتفع سعر الوقود، وإذا انخفض سعر البترول ينخفض سعر الوقود.

وأضاف وزير البترول “إنه خلال الربع الأول من العام الحالي 2019، سوف يتم تشكيل اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي، إلى جانب مراجعة المعادلة السعرية التي سوف تطبق في الآلية”.

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