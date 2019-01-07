تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور

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سجل سعر كيلو السمك البلطي خلال التعاملات التجارية خلال اليوم الإثنين في “سوق العبور”، حيث سجل سعر الكيلو ما بين عشرين إلى اثنين وعشرين جنيهًا، وبحسب البيانات الصادرة اليوم عن سوق العبور.

تراوح أيضا سعر كيلو “السمك البوري” خلال تعاملات اليوم الاثنين ما بين خمسة وثلاثين وواحد وأربعين جنيهًا، كما بلغ سعر كيلو “السمك الفيلية” من السمك البلطي ما بين ثلاثين إلى سبعين جنيهًا.

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وسجل سعر كيلو “السمك المكرونة السويسي” ما بين خمسة وخمسين إلى خمسة وستين جنيهًا، تبعًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وتراوح سعر كيلو “الكاليماري والسبيط” ما بين تسعين إلى مائة وسبعين جنيهًا، وسجل سعر كيلو الجمري ما بين مائتين وخمسة وسبعين إلى ثلاثمائة وخمسة وعشرين جنيهًا، كمنا سجل سعر كيلو “الكابوريا” خلال تعاملات اليوم ما بين ثلاثين إلى مائة وثلاثين بحسب موقع سوق العبور”.

أقرا المزيد اسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين 7 يناير 2019 في مصر