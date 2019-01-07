للمرة الثانية على التوالى.. “فيات” تعلن عن تخفيضات تصل إلى 40 ألف جنيهًا على سياراتها

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صرحت شركة “فيات كرايسلر مصر” عن تخفيضات جديدة على أسعار كافة موديلات العلامة الإيطالية الشهيرة داخل سوق السيارات المصري.

كشفت الشركة منذ ما يقارب من 5 أيام عن تخفيضات، خاصة بأسعار فئات السيارات التابعة لها ما بين ثلاثة آلاف إلى اثنين وعشرين ألف جنيهًا مصريًا، وذلك تزامنًا مع بدء تطبيق الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية المنشأ.

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أقرت شركة “فيات كرايسلر” يوم الأحد، تخفيضات جديدة بأسعار فئاتها بقيم تتراوح ما بين ستة آلاف جنيهًا، إلى أربعين ألف جنيهًا.

الفئات التي تضمنها التخفيض من سيارات فيات كرايسلر

سيارة تيبو

تقدم شركة فيات كرايسلر سيارة فيات سيدان “تيبو” في أربعة فئات متنوعة التجهيزات، والكماليات، وزودت الفئة الأولى، والثانية منها بمحرك سعة تصل إلى ما يقارب من 1.4 لتر مرتبط بناقل حركة يدوي من ستة نقلات، بقوة خمسة وتسعين حصان.

بينما زودت الفئات الأعلى منها بمحرك أكبر سعة تصل إلى 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من ستة نقلات، بقوة مائة وعشر حصان، أصبحت أسعار “تيبو” في جمهورية مصر العربية تبدأ من 228.000 جنيهًا بدلاً من 234.000 جنيهًا مصريًا، بخصم يصل إلى ما يقارب من 6000 جنيهًا، وهي نفس النسبة التي طبقت على الفئة الثانية التي أصبح سعرها الرسمي ما يقارب من 238.000 جنيهًا، بدلاً من 244.000 جنيهًا.

سجلت نسبة التخفيض على الفئة الثالثة المزودة بناقل حركة أوتوماتيك، ما يقارب من 10.000 جنيه، لتباع بسعر رسمي يصل إلى 293.000 جنيه بدلاً من 303.000 جنيهًا مصريًا.

وانخفضت أعلى فئة من سيارة تيبو، سيدان بنسبة تصل إلى ما يقارب من أحد عشر آلف جنيهًا مصريًا، لتباع بسعر رسمي يصل إلى ما يقارب من 329.000 جنيه، بدلاً من 340.000 جنيهًا مصريًا.

وخفضت شركة فيات أسعار فئة تيبو الهاتشباك بما يقارب من ثمانية آلاف جنيهًا مصريًا، لتباع بسعر رسمي يصل إلى ما يقارب من 327.000 جنيه بدلاً من 335.000 جنيه.

سيارة بونتو أعلنت شركة “فيات-كرايسلر”، عن طرح سيارتها الهاتشباك “بونتو” للمرة الثانية في أقل من أسبوع، وتقدم الشركة “سيارة بونتو” بمحرك سعة تصل إلى 1.4 لتر في فئتين الأولى منها مزودة بناقل حركة يدوي، والفئة الثانية مزودة بناقل حركة أوتوماتيك. كما أقرت شركة فيات تخفيضات اضافية بقيمة ألف جنيهًا، علي الفئة الأولي من بونتو ليصل إجمالي تخفيضها ما يقارب من أحد عشر ألف جنيهًا، لتبدأ سعرها من 204.000 جنيه، بدلاً من 215.000 جنيه. وأقرت شركة فيات كرايسلر تخفيض إضافي على السيارة بقيمة ألفين جنيهًا مصريًا، على الفئة الأعلى منها بسعر رسمي يصل إلى 233.000 جنيه، بدلاً من 245.000 جنيه، ليصل إجمالي التخفيض ما يقارب من اثنى عشر جنيهًا مصريًا. سيارة فيات 500X قدمت “شركة فيات-كرايسلر”، تخفيضات على سيارتها الرياضية المتعددة الاستخدامات “500X”، وسجل قيمة التخفيض ما يقارب من ثلاثين ألف جنيهًا مصريًا. وقدمت شركة فيات الفئة الأولي من السيارة بسعرها الجديد الذى يبدأ من ثلاثمائة وخمسة وثمانين ألف جنيهًا مصريًا، بدلاً من أربعمائة وعشر ألف جنيهًا، بنسبة تخفيض يصل إلى خمسة وعشرين الف جنيهًا بدل من ثمانية عشر ألف جنيهًا. وخفضت الشركة أسعار الفئة الأعلى من سيارة 500X، ليتم بيعها بسعر رسمي يصل إلى ما يقارب من 480.000 جنيه، بعد أن كانت تباع بسعر 510.000 جنيه، بنسبة تخفيض تصل إلى 30.000 جنيه، بدلاً تخفيض سابق سجل حوالي 22.000 جنيه. أقرا المزيد قائمة أسعار سيارات شيفرولية المتاحة بسوق السيارات المصري خلال 2019