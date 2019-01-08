انتعاش سوق العملات الإلكترونية في العام الجديد.. ومكاسب قوية لـ«بيتكوين»

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شهد سوق العملات الإلكترونية صعودا قويا ، حيث واصلت العملات الإلكترونية مكاسبها الملحوظة منذ نهاية العام الحالي 2019 ، بينما قفزت عملة «بيتكوين» بنحو 6%.

وبعد خسائر حادة في العام الماضي ، تجاوزت 491 مليار دولار ، تصدرت المكاسب أسواق الأصول المشفرة ، منذ بداية العام الحالي 2019 ، حيث صعدت القيمة السوقية للعملات الافتراضية كافة ، إلى 138.27 مليار دولار ، لتربح بذلك أكثر من 13 مليار دولار منذ بداية العام الحالي 2019 ، حيث قادت العملة الافتراضية رقم 1 في العالم ، المكاسب ، في قائمة أكبر 5 عملات إلكترونية من حيث القيمة السوقية ، لتتجاوز بذلك مستوى 4 آلاف دولار ، وتتعافى من بعض الخسائر التي منيّت بها في نهاية العام الماضي 2018.

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وارتفعت عملة «بيتكوين» بنسبة 6.5% ، حيث وصلت إلى 4083.2 دولار ، وذلك بقيمة سوقية بلغت 71.32 مليار دولار ، لتظل محتفظة بالترتيب الأول دون منافس ، أما العملة التي تشغل الترتيب الثاني في قائمة الخمسة الكبار «إيثريوم» ، فسجلت ارتفاعا نسبته 2.1% ، حيث وصلت إلى 156.13 دولار ، بينما شهدت عملة «ريبل» التي تحل في المرتبة الثالثة ، مكاسب بنحو 5.8% ، حيث سجلت 0.3765 دولار.

وحلت في المركز الرابع عملة «بيتكوين كاش» ، وذلك بارتفاع يزيد عن 4.3% ، لتسجل بذلك 166.9 دولار ، وفي الترتيب الأخير جاءت عملة «إيه أو إس» ، التي سجلت 2.85 دولار ، وذلك بزيادة بلغت نسبته 6.3%.

المكاسب لم تقتصر على الصفوف الأولى فقط ، لكن اللون الأخضر كان الغالب في سوق العملات الافتراضية ، وفي الوقت ذاته شهدت عملات «ديكس ، بيجيرا كوين ، وهولو» ، زيادة بنحو 62.7% و30.5% و20.3% على الترتيب ، ليسجلوا بذلك 0.246 دولار و0.049 دولار و0.0006 دولار على التوالي ، وهذه العملات الثلاثة هي أكبر الرابحين ، من بين أكبر 100 عملة رقمية من حيث القيمة السوقية.