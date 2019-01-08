«البترول»: ندعم المحروقات بـ90 مليار جنيه

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توقع المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية ، رفع الدعم بشكل نهائي عن المحروقات ، بحسب الخطة المستهدفة بحلول العام 2020 ، لافتا إلى أن أسعار بنزين 80 و92 لن يتم المساس بها ، أو إجراء أي تحريك عليها ، حتى نهاية العام المالي الحالي 2018 / 2019 الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» ، المذاغ على قناة «إم بي سي مصر» ، تقديم الإعلامي عمرو أديب ، أضاف وزير البترول والثروة المعدنية ، أن الدولة تدعم المحروقات بـ90 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2018 / 2019 ، وحتى نهاية السنة المالية الحالية ، مؤكدا أنه لن يتم تعميم تجربة التسعير التلقائي على بنزين 80 و92.

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وزاد المهندس طارق الملا ، أن الأمر الذي سوف يتم تطبيقه على بنزين 95 ، سوف يكون تجربة يتم مراقبتها ومتابعتها وتقييمها ، وأضاف: «لن نغامر باتخاذ إجراء يحدث قلقًا أو إزعاجًا للمواطنين».

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية ، أن الوزارة سوف تشكل لجنة من قطاعات البترول ووزارة المالية ، بهدف وضع المعايير الخاصة بالتسعير التلقائي لبنزين 95 كل 3 أشهر ، موضحا أن التسعير سوف يتم ، وفقًا لسعر برنت النفط العالمي ، وأن بنزين 95 لن يكون له سعر ثابت ، بداية من شهر أبريل المقبل.

وتابع المهندس طارق الملا ، أنه يتوقع في المستقبل طرح بنزين 87 بديلا عن بنزين 80 ، حيث بدأت التجارب في الوقت الحالي ، على المنتج البترولي الجديد في معامل وزارة البترول ، كي يحل محل 80 ، مشيرا إلى أن الهدف من طرح بنزين 87 في الأسواق ، أن يكون بديلًا عن بنزين 80 ، هو تحسين المنتجات المقدمة للمستهلك والسيارات الحديثة ، حيث بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية ، طرح بنزين 95 المحسن ، كمحاولة لمجاراة الدول المتقدمة وسوق البترول العالمي ، وذلك بهدف تقديم منتجات عالية الجودة.