البورصة تفتتح جلسة منتصف الأسبوع بارتفاع جماعي

Advertisements

افتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء الموافق 8 يناير من العام الحالي 2019 ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن استأنفت العمل ، بعد تعطلها أمس بمناسبة إجازة عيد الميلاد المجيد.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.27% ، ووصل إلى مستوى 13378 نقطة ، وكذلك صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.28% ، حيث وصل إلى مستوى 2194 نقطة ، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.4% ، حيث وصل إلى مستوى 13485 نقطة.

Advertisements

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.09% ، ووصل إلى مستوى 687 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.15% ، حيث وصل إلى مستوى 1724 نقطة.