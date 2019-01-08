البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف التعاملات بفضل مشتريات المصريين

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها في منتصف تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء الموافق 9 يناير من العام الحالي 2018 ، وذلك بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين وعرب ، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.39% ، حيث وصل إلى مستوى 13394 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.63% ، حيث وصل إلى مستوى 2202 نقطة ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.84% ، حيث وصل إلى مستوى 13544 نقطة.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.24% ، حيث وصل إلى مستوى 689 نقطة ، وكذلك زاد مؤشر «إيجي إكس 100»7 الأوسع نطاقًا ، وذلك بنسبة 0.31% ، حيث وصل إلى مستوى 1727 نقطة ، بينما هبط مؤشر النيل بنسبة 0.43% ، ووصل إلى مستوى 467 نقطة.

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت جلسة تعاملات منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء الموافق 8 يناير من العام الحالي 2019 ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن استأنفت العمل ، بعد تعطلها أمس بمناسبة إجازة عيد الميلاد المجيد.