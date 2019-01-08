تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الثلاثاء 8 يناير 2018

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة ، استقرارا سعريا في سوق العبور ، اليوم الثلاثاء الموافق 8 يناير من العام الحالي 2019 ، بينما انخفضت أسعار خضراوات وفاكهة أخرى بشكل طفيف ، طبقا لأسعار الجملة المعلنة في سوق العبور.
ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور ، اليوم الثلاثاء الموافق 8 يناير من العام الحالي 2019.
أولا: الخضروات:
انخفض سعر كيلو الطماطم 75 قرشا ، حيث تراوح سعرها بين جنيهين و4 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو الواحد.
انخفض سعر كيلو البطاطس 20 قرشا ، حيث تراوح سعرها بين 3 جنيهات و5 جنيهات و80 قرشا للكيلو الواحد.
انخفض سعر كيلو البصل 70 قرشا ، حيث تراوح سعره بين 4 جنيهات و5 جنيهات للكيلو الواحد.
استقرت الكوسة عند أسعار أمس ، حيث تراوح سعرها بين 7 جنيهات وحتى 11 جنيها للكيلو الواحد.
ارتفعت أسعار الفاصوليا جنيه واحد ، حيث تراوح سعرها بين 7 جنيهات وحتى 11 جنيها للكيلو الواحد.
استقر الباذنجان عند أسعار أمس ، حيث تراوح سعره بين جنيه ونصف الجنيه حتى 3 جنيهات ونصف الجنيه.
ارتفع سعر الفلفل الرومي 50 قرشا ، حيث تراوح سعره بين 4 جنيهات و5 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو الواحد.
ارتفع سعر الملوخية جنيهين ، حيث تراوح سعرها بين 3 جنيهات و5 جنيهات للكيلو الواحد.
ارتفع سعر الخيار البلدي جنيها واحدا ، حيث تراوح سعره بين 3 جنيهات و5 جنيهات للكيلو.
ارتفع سعر البسلة جنيها واحدا ، حيث تراوح سعرها بين 7 جنيهات و11 جنيها للكيلو الواحد.
انخفض سعر السبانخ جنيها واحدا ، حيث تراوح سعرها بين 4 و5 جنيهات للكيلو الواحد.
استقر القلقاس عند أسعار أمس ، حيث تراوح سعرها بين جنيهين و5 جنيهات للكيلو الواحد.
استقر سعر الثوم عند أسعار أمس ، حيث تراوح سعره بين 11 جنيها و15 جنيها للكيلو الواحد.
ثانيا: الفاكهة:
انخفض سعر البرتقال البلدي ، حيث تراوح سعره بين 2.25 و 3.25 جنيها للكيلو الواحد ، وذلك بانخفاض قدره 25 قرشا.
ارتفع سعر البرتقال أبو سرة 50 قرشا ، حيث تراوح سعره بين جنيهين و4 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو الواحد.
انخفض سعر اليوسفي 50 قرشا ، حيث تراوح سعره بين جنيهين ونصف الجنيه ، و5 جنيهات ونصف الجنيه.
استقر الموز البلدي عند أسعار أمس ، حيث تراوح سعره بين 4 جنيهات و5 جنيهات للكيلو الواحد.
ارتفع سعر الجوافة جنيها واحدا ، حيث تراوح بين بين 4 جنيهات و8 جنيهات للكيلو الواحد.
ارتفع سعر الرمان جنيهين ، حيث تراوح سعره بين 4 جنيهات و10 جنيهات للكيلو الواحد.
ارتفع سعر الفراولة جنيها واحدا ، حيث تراوح سعرها بين 7 جنيهات و11 جنيها للكيلو الواحد.
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