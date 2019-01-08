تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الثلاثاء 8 يناير 2018

Advertisements

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة ، استقرارا سعريا في سوق العبور ، اليوم الثلاثاء الموافق 8 يناير من العام الحالي 2019 ، بينما انخفضت أسعار خضراوات وفاكهة أخرى بشكل طفيف ، طبقا لأسعار الجملة المعلنة في سوق العبور.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور ، اليوم الثلاثاء الموافق 8 يناير من العام الحالي 2019.

Advertisements

أولا: الخضروات:

انخفض سعر كيلو الطماطم 75 قرشا ، حيث تراوح سعرها بين جنيهين و4 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو الواحد.

انخفض سعر كيلو البطاطس 20 قرشا ، حيث تراوح سعرها بين 3 جنيهات و5 جنيهات و80 قرشا للكيلو الواحد.

انخفض سعر كيلو البصل 70 قرشا ، حيث تراوح سعره بين 4 جنيهات و5 جنيهات للكيلو الواحد.

استقرت الكوسة عند أسعار أمس ، حيث تراوح سعرها بين 7 جنيهات وحتى 11 جنيها للكيلو الواحد.

ارتفعت أسعار الفاصوليا جنيه واحد ، حيث تراوح سعرها بين 7 جنيهات وحتى 11 جنيها للكيلو الواحد.

استقر الباذنجان عند أسعار أمس ، حيث تراوح سعره بين جنيه ونصف الجنيه حتى 3 جنيهات ونصف الجنيه.

ارتفع سعر الفلفل الرومي 50 قرشا ، حيث تراوح سعره بين 4 جنيهات و5 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو الواحد.

ارتفع سعر الملوخية جنيهين ، حيث تراوح سعرها بين 3 جنيهات و5 جنيهات للكيلو الواحد.

ارتفع سعر الخيار البلدي جنيها واحدا ، حيث تراوح سعره بين 3 جنيهات و5 جنيهات للكيلو.

ارتفع سعر البسلة جنيها واحدا ، حيث تراوح سعرها بين 7 جنيهات و11 جنيها للكيلو الواحد.

انخفض سعر السبانخ جنيها واحدا ، حيث تراوح سعرها بين 4 و5 جنيهات للكيلو الواحد.

استقر القلقاس عند أسعار أمس ، حيث تراوح سعرها بين جنيهين و5 جنيهات للكيلو الواحد.

استقر سعر الثوم عند أسعار أمس ، حيث تراوح سعره بين 11 جنيها و15 جنيها للكيلو الواحد.

ثانيا: الفاكهة:

انخفض سعر البرتقال البلدي ، حيث تراوح سعره بين 2.25 و 3.25 جنيها للكيلو الواحد ، وذلك بانخفاض قدره 25 قرشا.

ارتفع سعر البرتقال أبو سرة 50 قرشا ، حيث تراوح سعره بين جنيهين و4 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو الواحد.

انخفض سعر اليوسفي 50 قرشا ، حيث تراوح سعره بين جنيهين ونصف الجنيه ، و5 جنيهات ونصف الجنيه.

استقر الموز البلدي عند أسعار أمس ، حيث تراوح سعره بين 4 جنيهات و5 جنيهات للكيلو الواحد.

ارتفع سعر الجوافة جنيها واحدا ، حيث تراوح بين بين 4 جنيهات و8 جنيهات للكيلو الواحد.

ارتفع سعر الرمان جنيهين ، حيث تراوح سعره بين 4 جنيهات و10 جنيهات للكيلو الواحد.

ارتفع سعر الفراولة جنيها واحدا ، حيث تراوح سعرها بين 7 جنيهات و11 جنيها للكيلو الواحد.