البورصة تغلق جلسة اليوم على ارتفاع جماعي بفعل مشتريات المصريين والعرب

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اختتمت البورصة المصرية جلسة تعاملات منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء الموافق 8 يناير من العام الحالي 2019 ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، مدفوعة بعمليات شراء من متعاملين مصريين وعرب ، وكذلك ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 4.1 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 764.598 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة ، بلغ 236 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة مليار جنيه ، عن طربق تنفيذ 31.3 ألف عملية لـ176 شركة.

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تعاملات المصريين سجلت نسبة استحواذ قدرها 78.51% ، بينما استحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 14.42% ، واستحوذ العرب على نسبة 7.07% ، أما المؤسسات فاستحوذت على نسبة 29.05% من المعاملات ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 70.94%.

صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية مالت نحو البيع ، بقيمة بلغت 28.6 مليون جنيه ، 203 آلاف جنيه ، 61.6 مليون جنيه على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية نحو الشراء ، وذلك بقيمة 7.8 مليون جنيه ، 658 ألف جنيه ، 82 مليون جنيه على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.45% ، حيث أغلق عند مستوى 13402 نقطة ، وكذلك صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.77% ، حيث أغلق عند مستوى 2205 نقطة ، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.95% ، حيث أغلق عند مستوى 13558 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.11% ، حيث أغلق عند مستوى 688 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 0.13% ، حيث أغلق عند مستوى 1724 نقطة ، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ، حيث وصل إلى مستوى 469 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء ، ارتفعت أسهم 85 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 53 شركة ، ولم تتغير مستويات 33 شركة وظلت ثابتة كما هي.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفعت في منتصف تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء الموافق 9 يناير من العام الحالي 2018 ، وذلك بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين وعرب ، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع ، كما افتتحت جلسة تعاملات منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء الموافق 8 يناير من العام الحالي 2019 ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن استأنفت العمل ، بعد تعطلها أمس الإثنين بمناسبة إجازة عيد الميلاد المجيد.