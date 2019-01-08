توقعات بانتعاشة اقتصادية وارتفاع معدل النمو في 2019

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توقع بنك الاستثمار «فاروس» ، في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء الموافق 8 يناير من العام الحالي 2019 ، انتعاش النشاط الاقتصادي في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة.

التقرير الذي حمل عنوان «مصر على طريق التعافي» ، أوضح أن انتعاش النشاط الاقتصادي في مصر ، سوف يكون بفعل زيادة تحويلات المصريين من الخارج ، وكذلك تعافي السياحة ، وزيادة إنتاج الغاز والنفط ، فضلا عن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

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وتوقع التقرير أيضا ، ارتفاع معدل النمو في مصر إلى 5.8% خلال العام المالي الحالي 2018 / 2019 ، ليصل إلى 6% في العام المالي المقبل ، وتوقع كذلك ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ، ليصل إلى 9.3 مليار دولار في العام المالي الحالي 2018 / 2019 ، وذلك في مقابل 7.7 مليار دولار العام المالي الماضي ، على أن يستمر في الارتفاع ليسجل 9.5 مليار دولار خلال العام المالي المقبل.

وذكر التقرير أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر ، سوف يستقر حول المستوى الحالي عند 44 مليار دولار ، خلال العام المالي الحالي 2018 / 2019 ، متوقعًا أيضا ارتفاع الاحتياطي عن هذه التوقعات ، بفضل دعم تعافي قطاع السياحة ، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج ، والاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعي البترول والغاز ، كما توقع التقرير كذلك ، أن يسجل الاحتياطي الأجنبي 48.7 مليار دولار خلال العام المالي المقبل.

وفي الشهر الماضي ، سجل صافي الاحتياطات الأجنبية أول تراجع لها ، منذ قرار تعويم الجنيه ، ليفقد بذلك نحو ملياري جنيه.

وذكر البنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر ، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية تراجعت في نهاية شهر ديسمبر المنصرم ، إلى 42.550 مليار دولار ، وذلك في مقابل 44.513 مليار دولار ، في نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وزاد التقرير ، أن قطاع البترول والتعدين ، سوف يساهم أكثر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ، أكثر من التوقعات ، كما أن الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز ، سوف يكون له مردود إيجابي على ميزان التجارة في البترول.

كما توقع التقرير كذلك ، ارتفاع معدل صادرات مصر من الغاز ، إلى متوسط 730 مليون دولار سنويًا ، خلال السنوات الثلاث المقبلة ، وذلك مع دخول حقل الغاز ظُهر في الإنتاج بالكامل ، وتوقع أيضا ارتفاع إيرادات السياحة إلى 11.8 مليار دولار ، خلال العام المالي الحالي 2018 / 2019 ، وذلك في مقابل 9.8 مليار دولار.

وأيضا توقع التقرير ، استمرار تعافي إيرادات السياحة خلال السنوات المقبلة ، ليحقق هذا القطاع المهم ، 12.6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل ، وذلك مع وصول عدد السياح الوافدين إلى 11.2 مليون خلال العام المالي الحالي ، و12 مليونا خلال العام المالي المقبل.

وذكر بنك فاروس في تقريره ، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ، سوف ترتفع إلى 27.7 مليار دولار خلال العام المالي الحالي ، وسوف تستمر في الارتفاع لتسجل 28.9 مليار دولار خلال العام المالي المقبل ، بفضل دعم استقرار سوق العملة الأجنبية في مصر.

وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق ، أن السنة المالية السابقة 2017 / 2018 ، شهدت تحقيق تحويلات المصريين العاملين في الخارج رقما قياسيا ، وذلك بقيمة 26.4 مليار دولار ، في مقابل نحو 21.8 مليار دولار خلال العام المالي 2016 / 2017.