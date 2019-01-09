خدمة جديدة يطلقها المصرف المتحد لإنهاء إجراءات التمويل العقاري إلكترونيًا

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يقوم المصرف المتحد برئاسة أشرف القاضي، خلال الوقت الراهن بالعمل على الانتهاء من تفعيل “خدمة ملء إجراءات التمويل العقاري بصورة إلكترونية” بما يقارب من أربعة وخمسين فرع تابع له على مستوى جمهورية مصر العربية، والهدف من هذا إليكترونيا بـ54 فرعا تابعا له، والعرض من هذا تسليم “عقود شقق شريحة جديدة من إسكان محدودي ومتوسطي الدخل” ضمن مبادرة التي إطلاقها البنك المركزي المصري في مجال التمويل العقاري.

صرح أشرف القاضي، في بيان صادر عنه جاء فيه “إن جملة محفظة المصرف المتحد في مجال التمويل العقاري التي خصصها المصرف حتى الوقت الراهن قد تجاوزت ما يقارب من 235 مليون جنيهًا مصريًا، مولت ما يقارب من 1850 عميل على مستوى جمهورية مصر العربية، ضمن إجراءات الدولة المصرية في إطار التيسير على فئة محدودي الدخل”.

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استراتيجية المصرف المتحد للتوسع في مبادرة التمويل العقاري

وأشار إلى وجود استراتيجية لدى المصرف المتحد تهدف إلى التوسع في “مبادرة التمويل العقاري” خلال العام الجاري 2019 ، عبر ثلاثة محاور رئيسية من بين تلك المحاور التالي:

الحصول على شريحة جديدة من صندوق دعم التمويل العقارى، من أجل تمويل مشروعات سكنية فى المدن الجديدة.

الاتفاق مع الشركات العامة في مجال الاستثمار العقارى التى تمتلك مشروعات سكنية، وتنطبق عليها محددات الصندوق وشروط مبادرة البنك المركزي المصري في مجال التمويل العقاري.

المحور الثالث لاستراتيجية المصرف يتمثل في التوسع في تقديم خدمات التمويل العقاري للإسكان الفاخر من خلال تعميق مفهوم ومميزات التمويل العقاري لتلك الشريحة.

وأعلن “أن المصرف المتحد بادر بتوفير مشروع سكني قائم في مدينة العاشر من رمضان ضمن خطة دمج القطاع الخاص من خلال مشروعات الصندوق”.

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