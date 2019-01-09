البورصة تستهل تعاملات اليوم بارتفاع جماعي

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افتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير من العام الحالي 2019 ، بارتفاع جماعي في المؤشرات كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة اليوم أمس الثلاثاء على ارتفاع أيضا.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.68% ، حيث وصل إلى مستوى 13493 نقطة ، وكذلك صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.56% ، ووصل إلى مستوى 2217 نقطة ، وقفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.6% ، ووصل إلى مستوى 13640 نقطة.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.05% ، حيث وصل إلى مستوى 688 نقطة ، وكذلك زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16% ، ووصل إلى مستوى 1726 نقطة.