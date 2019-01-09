البنك الدولي يحذر من «سماء ملبدة بالغيوم» تهدد الاقتصاد العالمي

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أصدر البنك الدولي ، تقريرا جديدا بشأن توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي ، عن العام الحالي 2019 ، والعام المقبل 2020 ، حيث حذر البنك الدولي مما سماه «سماء ملبدة بالغيوم» تهدد الاقتصاد العالمي.

وفي التقرير الذي صدر أمس الثلاثاء ، ذكر البنك الدولي ، أن النمو الاقتصادي العالمي في العام الحالي ، سوف يسجل مستوى 2.9% ، وهو أقل بنحو 0.1% عن التقديرات الأولية ، وفي مقابل مستوى 3% في 2018.

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وخفض البنك في تقريره ، تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي في العام المقبل 2020 ، وذلك بنسبة 0.1% عند مستوى 2.8% ، في ذات الوقت الذي أبقى فيه البنك الدولي ، على توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية للعام الحالي ، عند مستوى 2.5% ، بينما خفضها بنحو 0.3% إلى 1.7% في العام المقبل 2020.

وفيما يخص منطقة اليورو ، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي هناك ، في العام الحالي 2019 ، وذلك بنحو 0.1% إلى 1.6% ، بينما أبقى في الوقت ذاته ، على تقديراته للنمو في العام المقبل 2020 ، عند مستوى 1.5%.

وتعرضت الصين بحسب تقرير البنك الدولي ، إلى خفض في تقديرات النمو الاقتصادي لديها عن العام الحالي 2019 ، وذلك بنحو 0.1% عند 6.2% ، بينما أبقى البنك على توقعاته للعام المقبل عند 6.2%.

وأضاف البنك الدولي في بيانه ، أن المخاطر الهبوطية بالنسبة للاقتصاد العالمي ، أصبحت أكثر قوة ، بما فيها تحركات السوق غير المنظمة ، وتصعيد النزاع التجاري ، فضلا عن زيادة أوجه الضعف في ديون الأسواق الناشئة والمتقدمة.

وزاد البنك الدولي في بيانه ، أن التوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي تدهورت ، كما أن الظروف المالية العالمية تشددت ، إضافة إلى أن تدهور الإنتاج الصناعي إلى جانب تفاقم التوتر التجاري ، ومعاناة بعض الاقتصاديات المتقدمة والناشئة الكبيرة ، أدى إلى توترات كبيرة في الأسواق المالية.