توقعات عالمية بارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر في 2020

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أصدرت وكالة فاروس للأبحاث ، مذكرة بحثية جديدة ، توقعت فيها استقرار الاحتياطي الدولي خلال العام المالي الحالي 2018 / 20197 ، حول مستوى 44 مليار دولار.

وتوقعت الوكالة المعنية بالشؤون الاقتصادية في مذكرتها البحثية ، ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر عند 48.7 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2019 / 2020 ، ثم ارتفاعه إلى 55 مليار دولار في العام المالي 2020 / 2021.

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وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية ، توقعت وكالة فاروس ، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية من 7.7 مليار دولار خلال العام 2017 / 2018 ، إلى 9.3 مليار دولار في العام المالي 2018 / 2019 ، ثم ارتفاعها إلى 9.5 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020.

وشهد الاحتياطي النقدي لمصر ، تراجعا خلال شهر ديسمبر المنصرم بنسبة 4.4% على أساس شهري ، لتفقد مصر نحو 1.962 مليار دولار من الاحتياطي النقدي ، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

أضاف البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر ، أن صافي الاحتياطي النقدي سجل 42.55 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر المنصرم ، وذلك في مقابل 44.51 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2018 ، حيث أوضحت بيانات البنك المركزي ، أن صافي الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع بقيمة 5.53 مليار دولار على أساس سنوي ، وبنسبة 14.9% بنهاية عام 2018.

وأظهرت بيانات البنك ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 42.55 مليار دولار ، بنهاية شهر ديسمبر المنصرم ، وذلك في مقابل 37.02 مليار دولار للفترة ذاتها من العام 2017.

وكان الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر وصل قبل ثورة يناير 2011 ، لنحو 36 مليار دولار ، وذلك قبل أن يستنزف خلال السنوات التي أعقبتها ، بسبب قلة المصادر الدولارية وعلى رأسها الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، فضلا عن تراجع عوائد قطاع السياحة.

وزير المالية الدكتور محمد معيط ، قال إن الحكومة تستهدف طرح إصداري سندات بالعملة الأجنبية على الأقل ، خلال الربع الأول من العام الحالي 2019 ، بينما أظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 / 2019 ، استهداف رفع نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبي.

ونجحت مصر في إعادة الإصدار على السندات الدولية ، التي تم إصدارها كطرح خاص لصالح البنك المركزي المصري ، وذلك بتاريخ 10 نوفمبر من العام الماضي 2018 ، بإصدار شريحتين جديدتين بآجال ثمان سنوات واثنتى عشرة سنة ، استحقاق 2026 و2030.

البيان المالي لـ2018 / 2019 ، ذكر أن مصر تستهدف رفع الاحتياطي إلى أكثر من 6 أشهر من الواردات ، بينما طرحت مصر في شهر فبراير من العام الماضي 2018 ، سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار ، وتمت تغطيتها بنحو 3 مرات.

ومطلع أبريل الماضي باعت مصر سندات دولية تقدر بملياري يورو (2.46 مليار دولار) على شريحتين ، وذلك لأجل ثماني سنوات و12 سنة ، بعائد 4.75% و5.625% على الترتيب.