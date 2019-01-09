معيط: 9 فبراير تنتهي مهلة إعفاء ممولي الضرائب بغرامة تأخير 50%

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أعلنت وزارة المالية، أنه تبقى شهر واحد فقط على انتهاء المهلة التي تخصيصها لإعفاء ممولي الضرائب من سداد الضريبة مقابل ٥٠% فقط غرامة تأخير.

كان هذا من خلال بيان أصدرته وزارة المالية ،اليوم الأربعاء، الموافق ٩ يناير، أكدته خلاله أنه باق شهر على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثالثة وهى المهلة الاخيرة لقانون إعفاء ممولى الضرائب بنسبة 50% من مقابل تأخير سداد الضرائب، وذلك فى إطار استمرار مبادرات وزارة المالية لدعم النشاط الاقتصادى وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبى.

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وأوضح بيان المالية أن مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية مستمرة في تلقى طلبات ممولى الضرائب الراغبين فى الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 ،والذي يفيد الإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقا لثلاث شرائح، حيث تطبق حاليًا الشريحة الأخيرة والبالغة 50% من مقابل التأخير، حيث بدأت فى 28 ديسمبر الماضى، وتستمر لمدة 45 يوما لتنتهى فى 9 فبراير 2019.

وأضاف البيان إن الوزير محمد معيط أصدر توجيهاته لمصلحة الضرائب برئاسة عبد العظيم حسين للتواصل مع مجتمع الأعمال وممولى الضرائب الذين عليهم ضرائب متأخرة، ولم يتقدموا حتى الآن للاستفادة من المبادرة، حيث إن بعض المؤسسات والشركات عليها مقابل تأخير يعادل أصل قيمة الضريبة المستحقة وأحيانًا يزيد، وبالتالى فأن إسقاط الجزء الأكبر من هذا العبء وسداد أصل الضريبة فقط سيسهم فى تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات والممولين ويدعم مراكزهم المالية ويمنحهم فرصة لتوسيع نشاطهم ومشروعاتهم بما يسهم في رفع معدلات النمو والتشغيل.

وأشار البيان إلى حرص وزارة المالية على تعريف المجتمع الضريبى بمزايا قانون الإعفاء من مقابل التأخير حتى يتثنى للجميع الاستفادة من هذا التيسير الذى قررته الدولة، لافتًا إلى أن قانون الإعفاء من مقابل التأخير استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية وهو ما سيكون له آثار ايجابية أيضًا علي الاقتصاد القومى.