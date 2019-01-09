البورصة ترتفع في منتصف التعاملات بسبب مشتريات الأجانب

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها في جلسة منتصف تعاملات اليوم الأربعاء ، الموافق 9 يناير من العام الحالي 2019 ، وذلك باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ، بفعل عمليات شراء من متعاملين أجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.56% ، حيث وصل إلى مستوى 13478 نقطة ، وكذلك صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.55% ، حيث وصل إلى مستوى 2217 نقطة ، وقفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.65% ، حيث وصل إلى مستوى 13646 نقطة.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع بنسبة 0.02% ، حيث وصل إلى مستوى 687 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.11% ، ووصل إلى مستوى 1725 نقطة ، كما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ، ووصل إلى مستوى 469 نقطة.

وكانت البورصة المصرية افتتحت جلسة تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير من العام الحالي 2019 ، بارتفاع جماعي في المؤشرات كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة اليوم أمس الثلاثاء على ارتفاع أيضا.