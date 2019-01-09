تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات في سوق العبور اليوم الأربعاء 9 يناير 2019

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استقرت أسعار الفاكهة والخضراوات في سوق العبور ، اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير من العام الحالي 2019 ، طبقا لأسعار الجملة المعلنة في سوق العبور.

موقع «مصر 365» يقدم في تقريره التالي ، أهم أسعار الفاكهة والخضراوات في سوق العبور ، وهي كما يلي:

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أولا: الخضروات:

استقرت الطماطم عند أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعرها بين جنيهين و4 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو الواحد.

استقرت البطاطس عند أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعرها بين 3 جنيهات و5 جنيهات و80 قرشا للكيلو الواحد.

استقر البصل عند أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعرها بين 4 جنيهات و5 جنيهات للكيلو الواحد.

استقرت الكوسة عند أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعرها بين 7 جنيهات و11 جنيها للكيلو الواحد.

استقرت الفاصوليا عند أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعرها بين 7 جنيهات و11 جنيها للكيلو الواحد.

استقر الباذنجان عند أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعره بين جنيه ونصف الجنيه و3 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو الواحد.

ارتفع سعر الفلفل الرومي 50 قرشا عن أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعره بين 4 جنيهات و6 جنيهات للكيلو الواحد.

ارتفع سعر الملوخية جنيهين عن أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعرها بين 5 جنيهات و7 جنيهات للكيلو الواحد.

استقر الخيار البلدي عند أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعره بين 3 جنيهات و5 جنيهات للكيلو الواحد.

استقرت البسلة عند أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعرها بين 7 جنيهات و11 جنيها للكيلو الواحد.

استقرت السبانخ عند أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعرها بين 4 جنيهات و5 جنيهات للكيلو الواحد.

استقر القلقاس عند أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعره بين جنيهين و5 جنيهات للكيلو الواحد.

استقر الثوم عند أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعره بين 11 جنيها و15 جنيها للكيلو الواحد.

ثانيا: الفاكهة:

استقر البرتقال البلدي عند أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعره بين 2.25 – 3.25 جنيه للكيلو الواحد.

استقر البرتقال أبو سرة عند أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعره بين جنيهين و4 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو الواحد.

استقر اليوسفي عند أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعره بين 2.5 و5.5 جنيه للكيلو الواحد.

استقر الموز البلدي عند أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعره بين 4 جنيهات و5 جنيهات للكيلو الواحد.

استقرت الجوافة عند أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعرها بين 4 جنيهات و8 جنيهات للكيلو الواحد.

استقر الرمان عند أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعره بين 4 جنيهات و10 جنيهات للكيلو الواحد.

استقرت الفراولة عند أسعار أمس الثلاثاء ، حيث تراوح سعرها بين 7 جنيهات و11 جنيها للكيلو الواحد.