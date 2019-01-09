البورصة تختتم تعاملات اليوم بتباين في المؤشرات وتراجع في رأس المال السوقي

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اختتمت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير من العام الحالي 2019 ، على تباين في مؤشراتها كافة ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» ، بينما ارتفع مؤشرا «إيجي إكس 50» و«إيجي إكس 20» ، أما رأس المال السوقي ، فتراجع بقيمة 704 ملايين جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 763.894 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة بلغ 222 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 1.1 مليار جنيه ، عن طريق تنفيذ 28.8 ألف عملية لـ175 شركة

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تعاملات المصريين سجلت نسبة 66.05% من إجمالي التعاملات ، ‘استحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 20.04% ، بينما استحوذ العرب على نسبة 13.91% ، أما المؤسسات فاستحوذت على نسبة 37.60% من المعاملات ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 62.39%.

صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة 69.7 مليون جنيه ، 23.8 مليون جنيه على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية نحو الشراء ، وذلك بقيمة 18.3 مليون جنيه ، 3 ملايين جنيه ، 8.3 مليون جنيه ، 64 مليون جنيه على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.28% ، حيث أغلق عند مستوى 13365 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.08% ، حيث أغلق عند مستوى 2206 نقطة ، وصعد مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.2% ، وأغلق عند مستوى 13586 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع هو الآخر بنسبة 0.14% وأغلق عند مستوى 687 نقطة ، وكذلك هبط مؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 0.01% وأغلق عند مستوى 1723 نقطة ، بينما انخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ووصل إلى مستوى 467 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، ارتفعت أسهم 52 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 88 شركة ، ولم تتغير مستويات 35 شركة وظلت ثابتة كما هي.

وكانت البورصة المصرية افتتحت جلسة تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير من العام الحالي 2019 ، بارتفاع جماعي في المؤشرات كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة اليوم أمس الثلاثاء على ارتفاع أيضا ، وواصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها في جلسة منتصف تعاملات اليوم الأربعاء ، وذلك باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ، بفعل عمليات شراء من متعاملين أجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع.