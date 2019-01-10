المالية تعلن موعد نهاية المهلة الثالثة لـ “إعفاءات غرامات الضرائب”

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صرحت “وزارة المالية المصرية”، “أنه باق شهر على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثالثة، وهى المهلة الأخيرة الخاصة بقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة تصل إلى 50% من مقابل تأخير سداد الضرائب”.

وتأتي تلك الخطوة في إطار استمرار المبادرات الصادرة من “وزارة المالية المصرية” من أجل دعم النشاط الاقتصادي ، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي، حيث تواصل “مأموريات الضرائب” في كافة أنحاء على جمهورية مصر العربية لتلقي طلبات ممولي الضرائب الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لعام 2018، وهو القانون الخاص بـ “الإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة”، بشرط إن يتم سداد أصل قيمة الضريبة، تبعُا لثلاث شرائح، حيث يتم التطبيق خلال الوقت الراهن على الشريحة الأخيرة والبالغة قيمتها ما يقارب من 50% من مقابل التأخير، حيث بدأت في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر السابق لعام 2018، وتستمر لمدة خمسة وأربعين يومًا، ليتم بعدها الانتهاء في التاسع من شهر فبراير القادم لعام 2019.

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بيان المالية الخاص بإنهاء تطبيق المهلة الثالثة من قانون إعفاء ممولي الضرائب

جاء في بيان المالية التالي: “إن هناك توجيهات من مصلحة الضرائب تحت رئاسة عبد العظيم حسين، للتواصل مع مجتمع الأعمال وممولي الضرائب، الذين عليهم متأخرات ضريبية و لم يتقدموا حتى الآن للاستفادة من المبادرة، حيث إن بعض المؤسسات والشركات عليها مقابل تأخير يعادل أصل قيمة الضريبة المستحقة وأحيانًا يزيد، وبالتالي فان إسقاط الجزء الأكبر من هذا العبء وسداد أصل الضريبة فقط سيسهم في تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات والممولين ويدعم مراكزهم المالية، ويمنحهم فرصة لتوسيع نشاطهم ومشروعاتهم بما يسهم في رفع معدلات النمو والتشغيل”.

وأضاف البيان “أن وزارة المالية حريصة على تعريف المجتمع الضريبي بمزايا قانون الإعفاء من مقابل التأخير حتى يستفيد الجميع من هذا التيسير الذي قررته الدولة”، وأشار “الى أن قانون الإعفاء من مقابل التأخير استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية وهو ما سيكون له آثار إيجابية أيضًا على الاقتصاد القومي”.

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