ارتفاع الذهب بعد تحول الدولار نحو الهبوط

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ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء ، الموافق 9 يناير من العام الحالي 2019 ، مع هبوط العملة الأمريكية «الدولار» ، وذلك وسط مؤشرات إيجابية ، بشأن الخلاف التجاري الواقع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وتراجع الذهب في وقت سابق من تعاملات اليوم الأربعاء ، بسبب مكاسب أسواق الأسهم في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية ، لكن هذه المكاسب تحولت نحو الهبوط بعد تعميق الدولار خسائره.

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وزاد اتجاه المستثمرين نحو المخاطرة ، بالتزامن مع التقدم الإيجابي في المباحثات التجارية ، بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ، والتي دخلت في يومها الثالث ، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أمس الثلاثاء ، أن المحادثات التجارية بين بلاده والصين تسير بشكل جيد للغاية.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير ، بنحو 0.4% إلى 1291 دولار للأوقية ، وكذلك صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3% ، حيث سجل 1289.90 دولار للأوقية ، وخلال تلك الفترة ، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الرئيسي ، الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية ، وذلك بنحو 0.6% إلى 95.351.