تدشين أول فرع إلكتروني لـ«البنك الأهلي»

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دشّن البنك الأهلي المصري ، اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير من العام الحالي 2019 ، أولى فروعه للخدمة الإلكترونية ، كما يقدم الفرع خدمات مصرفية لعملاء البنك الأهلي.

وفي بيان صادر عنه اليوم الأربعاء ، أوضح البنك الأهلي أنه أطلق المرحلة الأولى من الفروع ، للخدمة الإلكترونية Electronic service branch ، حيث يسعي البنك من خلالها ، إلى إتاحة نموذج متطور من الفروع التي تقدم خدمات مصرفية بالكامل إلكترونيا للعملاء ، عن طريق قنوات بديلة دون الاستعانة بتدخل بشري كامل.

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وأضاف البنك الأهلي في بيانه ، أن الفروع الإلكترونية سوف يكون بها ممثلين لخدمة العملاء ، على أعلى مستوى من الكفاءة والتدريب ، وذلك بهدف تقديم معلومات مصرفية للعملاء ، وإرشادهم لكيفية إنهاء معاملاتهم المصرفية ، خاصة في بداية تشغيل الفروع ، وذلك حتى يعتاد العميل التعامل بمفرده بشكل كامل داخل الفرع الإلكتروني.

وتابع البنك الأهلي ، أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل 4 فروع ، وهي «سيتي ستارز في مدينة نصر ، بوينت 90 فيدالتجمع الخامس ، مول العرب في السادس من أكتوبر ، وسيتي سنتر في الإسكندرية».

نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ، يحيي أبو الفتوح ، قال إن المرحلة الأولي من المشروع تتضمن العديد من الخدمات المصرفية ، مثل خدمة الــE-form ، التي تمكّن العميل من تقديم طلبات الحصول على بعض الخدمات المصرفية ، مثل الاشتراك في خدمات «الأهلي نت ، فون كاش ، NBE Pay ، ربط الشهادات واستمارات تعديل البيانات ، الحصول على كشف حساب معتمد وبطاقات مسبقة الدفع ، وتقديم خدمات لغير عملاء البنك الأهلي مثل بطاقات مسبقة الدفع والفون كاش».

تتضمن المرحلة الأولى من المشروع ، ماكينات الصراف التفاعلي ITM ، التي تعد عنصرا جديدا يتم إطلاقه رسميا للمرة الأولى من خلال هذه الفروع الإلكترونية ، حيث يمكن للعميل السحب والإيداع النقدي بأكثر من الحدود اليومية المسموحة ، عن طريق ماكينات الـATM التقليدية ، فضلا عن إمكانية إيداع الشيكات المسحوبة على البنك الأهلي.

وكذلك تتضمن المرحلة الأولى من المشروع ، خدمة الـ Video Call ، التي تتيح للعملاء التواصل مع ممثل خدمة العملاء بالصوت والصورة ، لمعاونتهم في الحصول على الخدمات المصرفية المطلوبة بسهولة ويسر.