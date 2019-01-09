الإحصاء»: ارتفاع عجز الميزان التجاري في أكتوبر

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ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير من العام الحالي 2019 ، ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر خلال شهر أكتوبر المنصرم ، وذلك بنسبة 30.2%.

وفي بيان منه اليوم الأربعاء ، أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن قيمة العجز في الميزان التجاري ، بلغت 4.56 مليار دولار خلال شهر أكتوبر المنصرم ، وذلك في مقابل 3.50 مليار دولار ، خلال الشهر ذاته من العام السابق.

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وتابع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيانه ، أن قيمة الصادرات المصرية ارتفعت خلال شهر أكتوبر المنصرم ، بنسبة 6.8% ، موضحا أنها سجلت 2.42 مليار دولار ، وذلك في مقابل 2.27 مليار دولار خلال الشهر ذاته من العام السابق 2017 ، وذلك بسبب ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع ، وأهمها: «البترول الخام بنسبة 5.8% ، أسمدة 4.5% ، ولدائن بأشكالها الأولية (بلاستيك) 21.4%» ، وذلك في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة صادرات بعض السلع ، خلال شهر أكتوبر المنصرم ، وذلك في مقابل مثيلتها للشهر ذاته من العام 2017 ، وأهمها «ملابس جاهزة بنسبة 1.4% ، فواكه طازجة 23.1% ، أثاث 0.5% ، وصابون ومحضرات تنظيف 23.8%».

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، ارتفاع قيمـة الواردات المصرية بنسبة 21.0% ، حيث بلغت 6.98 مليار دولار خلال شهر أكتوبر المنصرم ، وذلك في مقابل 5.77 مليار دولار خلال الشهر ذاته من العام 2017 ، وذلك بسبب ارتفاع قيمة واردات بعض السلع ، وأهمها «مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 1.7% ، سيارات ركوب 104.4% ، وقمح 16.1%» ، وذلك في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2018 ، في مقابل مثيلتها عن الشهر ذاته من العام السابق ، وأهمها «ذرة بنسبة 3.4% ، لحوم 20.5% ، منتجات البترول 70.4% ، ومضخات ومراوح 35.7%».