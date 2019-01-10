بالفيديو.. شعبة السيارات تعلن عن أفضل وقت لشراء السيارات

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أعلن عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية علاء السبع، عن أفضل موعد من أجل شراء سيارة، حيث صرح “دلوقتي قبل بكره الصبح يعد أفضل وقت لشراء سيارة، بسبب انخفاض الأسعار خلال الوقت الحالي”، وأضاف “بقول للناس أنزلوا اشتروا عشان محدش يندم بعد كده، لأن التخفيضات دي لن تحدث مرة أخرى”.

وجاءت تصريحات علاء “السبع، خلال مكالمة هاتفية له في برنامج “رأي عام” الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “TeN”، وأضاف “العربية مش هتنزل مائة جنيه تاني، واللي عايز يشتري يبدأ دلوقتي لأن الأسعار مناسبة جداًّ”

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وتابع عضو شعبة السيارات “بالنسبة إلى السيارات فوق الـ 2000 سي سي، فسوف يكون التغيير بنسبة مئوية تصل إلى 15 لـ20% وهو ما يمثل سعر ثلاثمائة ألف جنيه، العربيات اللى كانت بسعر خمسة مليون نزلت مليون، والعربية أم اثنين مليون نزلت أربعمائة ألف جنيهًا”.

وأشار “كانت أسعار سيارات كل من ماركة هيونداى توسان، وهيونداى أكسنت قد انخفضت بنسب متفاوتة، بسبب إن تلك الفئات من السيارات ذات منشأ أوروبى، وبالطبع يطبق عليها تخفيضات الشراكة الأوروبية، التي تقتضي بوجوب إخضاع السيارات القادمة من أوروبا لتصبح جماركها صفر بداية من الأول من شهر يناير الحالى 2019”.

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