السلع التموينية تطرح المناقصة رقم 2 لاستيراد الأرز الأبيض

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صرحت “الهيئة العامة للسلع التموينية” عن طرح المناقصة رقم “2”، من أجل استيراد الأرز الأبيض الطبيعي تام الضرب قصير أو متوسط الحبة خلال عام 2018/ 2019.

أعلن نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية أحمد يوسف، “أن نسبة الكسر تتراوح من عشرة إلى اثنى عشر في المئة”، وأشار “يجب أن تقدم عروض المظاريف المالية، والفنية يوم السابع والعشرين من شهر يناير الجاري 2019، وهو موعد فض المظاريف الفنية، وأن يكون العرض مصحوب بأربع عينات كل عينة تشمل ثلاثة كيلوجرام، وأحد تلك العينات سوف يتم إرسالها إلى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من أجل عمل اختبار الطهي لتحديد مدى ملائمته مع المستهلك المصري”.

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وأشار “سوف يتم قبول العروض تبعًا لنتيجة اختبار الطهي للعينات المقبولة”، وأشار “أن الحد الأدنى للكمية عشرين ألف طن “+ ، أو- 10%” بناء على رغبة المشتري”.

وأضاف يوسف “إلى أن مواعيد الوصول فترتين الأولى من العشرين من شهر مارس القادم 2019، إلى العشرين من شهر أبريل القادم لعام 2019، ومن أول شهر أبريل القادم حتى أخر شهر أبريل القادم، سوف يتم تقدم الأسعار بالدولار والسداد باعتماد مستندي at-sight+ مصاريف التخليص والنقل والتفريغ والتعتيق في المخازن بالجنيه المصري، وتكون العروض مصحوبة بخطاب ضمان ابتدائي لصالح هيئة السلع التموينية غير مشروط بقيمة خمسين ألف دولار”.

وأوضح “إلى أن باقي الشروط تكون تبعًا لكراسة الشروط، والمواصفات المتاحة في الهيئة العامة للسلع التموينية”.

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