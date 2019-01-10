البنك المركزي يعلن انخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة

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أصدر البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر ، اليوم الخميس الموافق 10 يناير من العام الحالي 2019 ، بيان ميزان المدفوعات – حركة الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي ، عن الربع الأول من العام المالي الحالي 2018 / 2019.

وأظهر بيان ميزان المدفوعات الذي أصدره البنك المركزي اليوم الخميس ، انخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية ، حيث حققت صافي مبيعات بلغت نحو 3.2 مليار دولار ، وذلك في مقابل صافي مشتريات بلغ نحو 7.4 مليار دولار.

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وكذلك حقق الاستثمار الأجنبى المباشر ، تدفقا للداخل بلغ نحو 2.9 مليار دولار ، بينما سجل إجمالي التدفق للخارج نحو 1.8 مليار دولار ، وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 1.1 مليار دولار – تدفقا للداخل – ، وذلك كنتيجة أساسية لتحقيق الاستثمارات في قطاع البترول ، صافي تدفق للداخل بلغ 478.8 مليون دولار ، وتحقيق الاستثمارات العقارية 237.4 مليون دولار.