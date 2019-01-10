بنك مصر يعلن عن إصدار بطاقة “ميزة ” المحلية للدفع الإلكتروني

Advertisements

أعلنت إدارة بنك مصر، اليوم الخميس، الموافق 10 يناير، أنه تم البدء لأول مرة في إصدار بطاقة “ميزة ” المحلية للدفع الإلكتروني، وهي تعتبر أول بطاقة مدفوعات ذكية تحمل شعار شبكة المدفوعات الوطنية “ميزة” بالتعاون مع شركة إي فاينانس.

وفي بيان أصدرته إدارة بنك مصر اليوم، أوضحت فيه أن بطاقة “ميزة” تعد أول بطاقة دفع محلية تحمل شعار الشبكة المحلية للمدفوعات عن طريق شركة بنوك مصر 123.

Advertisements

واضاف بيان بنك مصر، إن إصدار بطاقات ميزة المحلية يأتي في إطار تطبيق سياسات الدولة للتوسع في قنوات الدفع الإلكترونية في إطار مبادرات مجلس المدفوعات القومي والتحول الرقمي تحت رعاية البنك المركزي المصري.

وأوضح البيان أن بطاقة “ميزة” يمكن الاستفادة منها في تنفيذ عمليات السحب النقدي والشراء الآمن من نقاط البيع المنتشرة داخل الجمهوريةن وهو ما يسهم بشكل كبير في تنفيذ وتطبيق خطة الشمول المالي والمجتمع الرقمي اللانقديوهو أحد المخاور الرئيسية التي تقوم عليها خطة التنمية الاستراتيجية المستدامة لرؤية مصر2030.

ويقدم بنك مصر خدمة إصدار بطاقة ” ميزة ” كبطاقات مدفوعة القيمة مقدماً لشرائح العملاء المختلفة، وفق بيان البنك.

وقال بنك مصر إنه تم الاعتماد على البنية التحتية القوية لشركة e-finance وأحدث النظم العالمية بالشركة والتي توفر المناخ الآمن للقيام بعمليات توريد البطاقات طبقا للمواصفات القياسية العالمية والتي تضاهي مراكز البطاقات العالمية في توريد بطاقة “ميزة” لبنك مصر.

وأشار البيان، إلى أن بطاقة “ميزة” هي عبارة عن بطاقة دفع إلكترونية مثل غيرها من البطاقات الأخرى التي تستخدم في عمليات الدفع الإلكتروني، بشرط أن يكون التعامل بها داخل جمهورية مصر العربية فقط، وذلك من خلال الشراء من المنافذ التجارية التي تستخدم آلات الـ POS الخاصة بالتجار المتعاقدين مع البنوك المصرية المقدمة لخدمات تحصيل التجار وكذلك سداد المدفوعات الحكومية المختلفة، بالإضافة الى إمكانية السحب النقدي من آلات الصراف الآلى التابعة لكافة البنوك المصرية.

ومن ناحيته، صرح محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن بدء إصدار بطاقة “ميزة” للدفع الإلكتروني في السوق المصري مع بداية العام 2019 يعد أحد أهم الإنجازات في مجال الشمول المالي.

وأكد رئيس بنك مصر، أنه يمكن لأي شخص الحصول على بطاقات “ميزة” للدفع الإلكترني من خلال جميع فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ، لافتًا إلى أنه يمكن استخدامها في معاملات الشـراء من خلال نقاط البيع في كافة المنافذ التجارية التي تحمل علامة “ميزة” أو الصرف النقدي من خلال آلات الصرف الآلي ATM “123” وماكينات الصراف الآلي للبنك والمنتشرة في كل المحافظات.

وأضاف الأتربي، أن حامل بطاقة “ميزة” يمكنه تغذيتها أو شحن رصيدها من خلال البنك لاستخدامها عدة مرات طوال فترة صلاحيتها.

وفي نفس السياق، ذكر إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس، إن الشركة تعمل على تحقيق أعلى مستويات الأمان وتأمين البيانات الخاصة بالبطاقات المصدرة باستخدام مجموعة عالية التقنية والكفاءة من الآت طباعة البطاقات، حيث تم إنتاج بطاقة بنك مصر “ميزة” باستخدام أحدث تكنولوجيا الشرائح الذكية والتي تتميز بأعلى مستويات الآمان والتكنولوجيا والتي تم تشفيرها وتأمينها طبقا لمحددات الأمن القومي ومتطلبات التشفير العالمية.