بعد التسعير التلقائي لبنزين 95.. تعرف على أبرز السيارات ينصح بتزويدها ببنزين أوكتان 95

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بعد إن أعلن مجلس الوزراء المصري تحت رئاسة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، يوم الاثنين السابق، عن وجود آلية جديدة خاصة بتسعير بنزين “أوكتان 95” داخل الأسواق المصرية المحلية تسمى “آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية”.

كما صرح وزير البترول طارق الملا، “إن الآلية الجديدة الخاصة بتسعير بنزين 95، سوف يتم تطبيقها أول شهر إبريل القادم لعام 2019″، وأكد أن تطبيق تلك الآلية الجديدةـ لا يعني إدراج زيادة على سعر بنزين 95،.

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كما لفت الوزير “أن نسبة الزيادة أو الانخفاض في الأسعار البنزين سوف تكون بحد أقصى 10% من السعر الحالي”.

أوصت بعض من “شركات صناعة السيارات” باستخدام بنزين “أوكتان 95″، على اعتبار أنه الأنسب لمحركات سياراتها، كما أنه يتوافق مع تصميم “غرفة الإحتراق و الاسطوانات السلندرات، ونظام شرارة الإشعال والانضغاط”.

أبرز السيارات المتاحة بمصر التي يوصى بتزويدها “ببنزين أوكتان 95”

سيارة مرسيدس

نصحت شركة مرسيدس الألمانية جميع مالكي سيارتها بجمهورية مصر العربية، بأن تزود جميع فئاتها بوقود أوكتان 95 .

تقدم شركة مرسيدس سبعة سيارات في جمهورية مصر العربية خلال العام الجاري 2019، وهي: ” C180، CLA 180، E 180، E300، GLA 200، GLC 250، GLC 300″، كما تقدم شركة مرسيدس الألمانية سياراتها بمصر بسعات مختلفة من المحركات تبدأ من سعة 1.6 لتر، وتصل بسعة المحركة إلى 2.0 لتر .

تبدأ أسعار سيارات مرسيدس الألمانية بمصر من سعر 635.000 جنيه، لفئة “الكوبية من CLA 180″، وتصل إلي اثنين مليون جنيهًاو ستمائة ألف جنيهًا مصريًا لأعلي فئات سيارة مرسيدس سيدان بمصر.

بورش



نصحت شركة “SMG” الهندسية للسيارات، وهي وكيل “علامة بورش الألمانية” في جمهورية مصر العربية بتزويد جميع الطرازات المطروحة من سيارة بورش الألمانية داخل الأسواق المصرية والتي تصل إلى ثمانية طرازات مختلفة من السيارة الفاخرة الألمانية ببنزين أوكتان 95.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن طرازات بورش الـ 8 المطروحة داخل الأسواق المصرية، هي كالتالي: ” باناميرا، 718، 911، باناميرا 4، باناميرا S4، بوكستر، كايين، ماكان”، وتبدأ أسعار سيارات بورش الألمانية في أسواق السيارات المصري من مليون و496.440 جنيهًا مصريًا وتصل إلى ستة مليون، و 746.510 جنيهًا مصريًا.

جاجوار

كما نصحت “شركة MTI “، وهي الوكيل الحصري لسيارات “جاجوار الإنجليزية” داخل الأسواق المصرية، والتي تطرح خمسة موديلات من سيارة جاجوار، كافة مالكي تلك الفئة من السيارات بتزويدها ببنزين 95 .

تقدم شركة MTI، خمسة طرازات مختلفة من سيارات جاجوار البريطانية داخل سوق السيارات المصري، وتلك الفئات كالتالي: “E-PACE, F-PACE, F-TYPE, XE, XF”، وتبدأ أسعار سيارات جاجوار البريطانية الرسمية من 999.000 جنيهًا مصريًا، وتصل إلى مليونين و600.000 جنيه.

لكزس

ينصح أن تزود فئات سيارات لكزس الفاخرة المتاحة داخل سوق السيارات المصري، والتي يتاح منها فقط طرازين، بإن يتم تزويدهم ببنزين 95، و الطرازين المتاحين داخل الأسواق المصري هما” ” LS500، المزودة بمحرك سعته 5.7 لتر، وسيارة LX570 المزودة بمحرك سعته 3.5 لتر”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن أسعار سيارة لكزس الفاخرة تبدأ أسعار من خمسة مليون و 150.000 جنيهًا مصريًا، وتصل إلي خمسة مليون و 750.000 جنيهًا مصريًا.

فولفو

نصحت “مجموعة عز العرب للسيارات”، وهي وكيل علامة سيارات “ڤولڤو السويدية” داخل الأسواق المصرية، والتي تطرح مها ثلاثة موديلات بتزويد تلك السيارة ببنزين 95.

تقوم مجموعة عز العرب للسيارات بطرح ثلاثة موديلات من سيارة فولفو داخل مصر، وتلك الفئات كالتالي: “S60، XC60، XC90″، تلك السيارات المطروحة من فولفو السويدية بمحركات تبدأ سعتها من 1.5 لتر، وتصل سعتها إلى ما يقارب من 2.0 لتر، وتبدأ أسعار السيارة السويدية من 598.000 جنيهًا مصريًا، وتصل إلى مليون وتسعمائة وثمانين ألف جنيهًا مصريًا.

ميني Cooper نصحت “علامة ميني كوبر الألمانية” كافة مالكي سيارتها “Countryman” المطروحة داخل الأسواق المصرية بثلاثة فئات أن يتم تزويد السيارة ببنزين 95. وتعمل سيارة Countryman بمحرك سعة تصل إلى 1.5 لتر، بناقل حركة “ستيبترونيك”، يتكون من ستة نقلات، بقوة تصل إلى مائة وستة وثلاثين حصان، وتستهلك السيارة ما يقارب من 5.5 لتر من الوقود لكل مائة كيلومتر. ويجدر هنا الإشارة إلى أن أسعار سيارة ميني كوبر Countryman تبدأ من 635.000 جنيه، وتصل إلى ما يقارب 735.000 جنيهًا مصريًا. بي إم دبليو نصحت “شركة بي إم دبليو الألمانية” جميع مالكي سيارتها i 530 ، بتزويدها ببنزين 95، وتقوم الشركة على توفير طراز i530 من سياراتها داخل السوق المحلي المصري بمحركة سعته تصل إلى 2.0 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من ثمانية سرعات، بقوة 252 حصان، وتستهلك السيارة 5.9 لترات من وقود 95 لكل مائة كيلومتر، ويبلغ سعر تلك السيارة بشكل رسمي ما يقارب من مليون وستمائة وخمسين ألف جنيهًا مصريًا. أقرا المزيد بالفيديو.. شعبة السيارات تعلن عن أفضل وقت لشراء السيارات