وكيل كيا بمصر: تخفيضات تصل إلى 940 ألف جنيهًا مصريًا بأسعار 3 طرازات

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صرحت شركة “EIT” المصرية العالمية للسيارات، وهي وكيل علامة “كيا” في جمهورية مصر العربية، عن تحريك أسعار ثلاثة طرازات من سيارات شركة كيا المتاحة خلال الوقت الراهن أسواق السيارات المحلية المصرية بقيم تتراوح ما بين عشرة آلاف إلى تسعمائة وأربعين ألف جنيهًا مصريًا.

تخفيضات على كيا سبورتاج الرياضية 2019

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يأتي إعلان وكيل شركة كيا بعد أيام من تطبيق الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية المنشأ منذ بداية شهر يناير الجاري لعام 2019، كما أعلنت شركة EIT، عن إدراج تخفيضات بقيمة تصل إلأى خمسة وثلاثين ألف جنيهًا مصريًا على أسعار “الفئة الأولى” من فئة “كيا سبورتاج الرياضية” موديل عام 2019، التي يتم بيعها بقيمة 424.900 جنيهًا مصريًا بدلًا من بيعها بسعر 459.900.

كما أعلن شركة EIT الوكيل المصري لسيارات كيا عن إدراج تخفيضات بقيمة مالية تصل إلى خمسة وثلاثون ألف جنيهًا على أسعار “الفئة الأولى من سيارة كيا سبورتاج الـSUV الرياضية الخاصة بموديل العام الجاري 2019 ليتم بيع تلك الفئة من سيارة كيا بسعر 424.900 جنيهًا مصريًا بدل من 459.900 جنيهًا مصريًا.

كما انخفضت أيضا أسعار “الفئة الثانية من سبورتاج” بواقع خمسة وثلاثون ألف جنيهًا مصريًا، وليصل سعرها الرسمي إلى ما يقارب من 449.90 جنيهًا مصريًا بدل من 484.900 جنيهًا مصريًا، أما بالنسبة إلى أسعار الفئة الثالثة من السيارة الكيا فقد انخفضت أيضا بقيمة تصل إلى أربعين ألف جنيهًا مصريًا، لتستقر عند 489.900 جنيهًا مصريًا بدل من 529.900 قبل إجراء التخفيض على تلك الفئة.

كما سجلت قيمة التخفيض على الفئة الرابعة من سيارات كيا، وهي الفئة الأعلى من سيارة سبورتاج الرياضية والمزودة بنظام دفع كلي 4X4 ، بما يقارب من أربعين ألف جنيهًا نسبة الخصم ليتراجع سعر تلك الفئة بشكل رسمي إلى 524.900 جنيهًا مصريًا بدلًا من 564.900 جنيهًا مصريًا.

لأول مرة.. طرح سيارة كيا بيجاس الجديدة خلال 2019

تم إدراج تخفيض أيضا على “سيارة كيا بيجاس الجديدة”،والتي يتم طرحها لأول مرة في أسواق السيارات المصرية خلال العام الجاري 2019، حيث بلغت نسبة الخصم ما يقارب من عشرة آلاف جنيهًا مصريًا، ليصبح قيمة سعر الفئة الأولى من سيارة كيا بيجاس الجديدة ما يقارب من 239.900 جنيهًا مصريًا بدلًا من 249.900 جنيهًا مصريًا.

كما سجل سعر الفئة الثانية من سيارة كيا بيجاس الجديدة ما يقارب من 254.900 جنيهًا مصريًا، بدلًا من 264.900 جنيهًا مصريًا.

صرحت الشركة إن هناك فرق سعرية ما بين أسعار السيارات الـ “كيا سورينتو” التي يتم استيرادها من الخارج، وبين أسعار نفس الفئة من السيارة التي يتم تجميعها محليًا داخل الدولة المصرية”.

سجلت أسعار الفئة الأولى من سيارة “سورينتو المستوردة” التي تنتمي لفئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات سعر مليون وخمسمائة ألف جنيهًا مصريًا، أما بالنسبة إلى سعر النسخة المحلية فقد سجل ما يقارب من 749.900 جنيهًا مصريًا.

أما بالنسبة إلى أسعار الفئة الثانية من سيارة “سورينتو”، والتي كانت نسختها المستوردة تباع بما يقارب من مليون وسبعمائة ألف جنيهًا مصريًا، فقد أصبح سعرها بعد تجميعها داخل الدولة المصرية ما يقارب من 859.900 بنسبة تغير سجلت ما يقارب من 840.000 جنيهًا مصريًا.

أما بالنسبة إلى أسعار “الفئة الثالثة” من السيارة فقد سجلت ما يقارب من 940.000 جنيهًا مصريًا، لصالح النسخة المحلية، والتي تباع بسعر 959.900 جنيهًا مصريًا، مقارنة بسعر سجل ما يقارب من مليون، وتسعمائة ألف جنيهًا مصريًا للنسخة المستوردة.

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