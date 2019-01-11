البنك الأهلي يٌصدر كارت “ميزة” فقط بالرقم القومي.. تعرف على مميزاتها

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أعلن علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، اليوم الجمعة، الموافق 11 يناير، أن إدارة البنك قد وضعت بعض التسهيلات للعملاء تمهيدًا لإصدار الكارت الوطني “ميزة” المدفوع مقدما بداية من الأحد المقبل.

وتعد بطاقة “ميزة”، هي أول بطاقة وطنية تحمل علامة تجارية، تقوم بطرحها الحكومة وتستهدف تقليل تداول الكاش بين العملاء وميكنة المدفوعات وتحقيق الشمول المالي .

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وأشار فاروق، إلى أن البنك الأهلي هو أول من أصدر بطاقة مدفوعات وطنية مسبقة الدفع وهي “بطاقة ميزة” خلال شهر يونيو 2018 وهو ضمن خطة المرحلة التجريبية لطرح المنتج بالتنسيق مع كل من البنك المركزي المصري وشركة بنوك مصر.

وأضاف الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي، أنه من السهل على أي مواطن استخراج كارت ميزة المدفوع مقدما واستلامه في الحال، حيث انه لا يتطلب سوى صورة مستند إثبات شخصية فقط بالإضافة إلى بعض المصاريف الإدارية البسيطة.

وأوضح تصريح علاء فاروق، أن إصدار بطاقة “ميزة” من البنك لا يحتاج من المواطن فتح حساب بنكي للحصول على البطاقة المدفوعة مقدما، كذلك لا يوجد شرط لسن العميل، حيث يمكن لأى شخص بلغ سن 16 عامًا استخراجها، بمجرد تقديم صورة من إثبات الشخصية ويقوم العميل بشحن البطاقة نقدًا حسب احتياجاته من أي فرع من فروع البنك أو ماكينات الصراف الآلي .

وتابع: هناك علاقة مباشرة بين نوعية المنتج المصدر من أجل الكارت، ومن بين الإجراءات والمستندات المطلوبة، مشيرًا إلى أن هناك أيضا بطاقات خصم مباشر وهي ما تستلزم وجود حساب بنكي يتم الخصم منه في المعاملات، كذلك بطاقات صرف الرواتب والتي سيطرحهم البنك كمرحلة ثانية خلال الأيام المقبلة.

الأمتيازات التي تقدمها بطاقة “ميزة” لحامليها

أكد فاروق، أن البطاقة الوطنية “ميزة” لها عدة مميزات سيتمتع بها حامليها وهي:

تتيح بطاقة “ميزة” التسوق والسداد الآمن عبر الإنترنت لكافة المدفوعات المحلية وبصفة خاصة الحكومية.

تتيح بطاقة “ميزة” لحامليها خدمة الإيداع سواء لشحن رصيد البطاقة أو الإيداع في الحسابات المربوطة عليها.

تُمكّن بطاقة “ميزة” حاملها من حرية السحب النقدي من ارصدتهم عبر شبكة الصراف الآلي المحلية (123).

يمكن لحاملي بطاقة “ميزة” سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا بسهولة وأمان.

تتيح بطاقة “ميزة” الشراء خلال شبكة واسعة من التجار المختلفين ممن لديهم نقاط البيع الإلكترونية (POS).

ولفت علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، أن البنك يستهدف إصدار مليون بطاقة خلال العام الأول من طرح المنتج لشرائح مختلفة من العملاء .

موضحًا، أن جميع ماكينات الصراف الآلي وماكينات نقاط البيع لدى التجار جاهزة لاستخدام كارت ميزة السحب او الشراء والتسوق عبر الإنترنت.

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