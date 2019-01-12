شروط وتكلفة الحصول على “كارت ميزة” من بنك مصر

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صرح “بنك مصر“، يوم الأحد السابق، عن طرح بطاقة “ميزة المدفوعة مقدمًا”، لكافة عملاء البنك، ليكون بذلك بنك مصر هو أول بنك يقوم بطرح بطاقة مصرفية خاصة بالمدفوعات الذكية، وتم إطلاق البطاقة تحت شعار “شبكة المدفوعات الوطنية ميزة”، وذلك بالتعاون مع “شركة إي فاينانس”.

وأعلن بنك مصر “إن إصدار بطاقات ميزة المحلية تأتي في إطار تماشي البنك مع سياسات الدولة المصرية المالية والمصرفية من أجل العمل على التوسع في قنوات الدفع الإلكتروني في إطار المبادرة التي أطلقها مجلس المدفوعات القومي، تحت رعاية من البنك المركزي”.

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شروط وتفاصيل وتكلفة الحصول على المدفوعة مقدماً من بنك مصر

صرح بنك مصر عن كافة التفاصيل المتعلقة بالشروط، وتكلفة الحصول على بطاقة المدفوعات مقدمًا “ميزة”، وهي كالتالي:

تصل رسوم إصدار البطاقة خمسة عشر جنيهًا مصريًا. لا يوجد أي رسوم أو مصاريف خاصة بالاشتراك الشهري. في حالة تلف أو فقد البطاقة تقدر بحوالي عشرة جنيهات. تصل صلاحية بطاقة ميزة إلى عامين فقط. يتم إصدار بطاقة أخرى، حيث أنه لا يوجد تجديد. الحد الأقصى للسحب النقدي عشرة آلاف جنيهًا يوميًا، وبحد أقصى خمسين ألف جنيه شهريًا. الحد الأقصى للشراء اليومي أو الشهري خمسين ألف جنيه من خلال نقاط البيع. عمولة الاستفسار عن الرصيد أو السحب النقدي مجانا عن طريق استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر. عمولة السحب النقدي باستخدام اَي ماكينة صراف آلي غير تابعة لبنك مصر تسعة جنيهات، بالإضافة إلى دفع قيمة جنيه للاستعلام عن الرصيد، وفي بعض الماكينات تقل الرسوم بقيمة جنيه في حالات السحب النقدي. أما في حال فقدان الرقم السري للبطاقة يتم خصم اثنين جنيهًا مصريًا، ليتم إعادة تعيين كلمة سر جديدة. يتم إصدار بطاقة ميزة من سن ستة عشر عامًا، بصورة من بطاقة الرقم القومي. لا يشترط أن يكون صاحب البطاقة عميلا للبنك، أو يملك حساب بنكي. لا يتيح بنك مصر استقبال الحوالات على بطاقة ميزة.

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