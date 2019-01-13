وزير المالية يحسم الجدل بشأن زيادة معدلات الضرائب خلال الفترة المقبلة

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أعلن وزير المالية محمد معيط، اليوم الأحد، “إن الحكومة المصرية لا تعتزم زيادة معدلات الضرائب خلال الفترة القادمة”.

وجاءت تصريحات وزير المالية خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر “شركة سي آي كابيتال الاستثماري”، وأضاف “أن الحكومة المصرية تسعى إلى زيادة حصيلة الضرائب، من خلال تحسين كفاءة التحصيل، وكفاءة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح، وشكل أكثر فعالية، من أجل مواجهة مشكلة التهرب الضريبي”.

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وأضاف الوزير “أن بعض المهن لا تدفع ضرائب، أو تدفع ضرائب أقل من المفترض أن تدفعه، وأن الحكومة المصرية تعمل أيضًا على ضم القطاع الغير رسمي إلى منظومة الضرائب”.

وأعرب محمد معيط عن سعادة الحكومة المصرية بانخفاض أسعار البترول العالمية، حيث أن أي زيادة سوف يكون لها تأثير بشكل سلبي على الموازنة العامة للدول المصرية.

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