عائلتا “ساويرس ومنصور” تتصدران أثرياء مصر بقائمة أغنى الأفارقة لعام 2019

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أعلنت “مجلة فوربس الأمريكية” عن قائمة أثرياء القارة الأفريقية خلال عام 2019، والتى ضمت عشرين من رجال الأعمال، وتصدرت جمهورية مصر العربية، وجنوب أفريقيا القائمة بواقع خمسة أشخاص من كل دولة.

وشهدت القائمة تصدر ناصيف ساويرس رجل الأعمال العمري، قائمة أثرياء جمهورية مصر العربية بواقع 6.3 مليار دولار، بانخفاض يقدر بحوالي مائتين مليون دولار أمريكي عن العام السابق، محتلًا بذلك المرتبة الرابعة فى التصنيف خلف الثلاثي “أليكو دانجوتى” صاحب الصدارة بثروة تقدر بحوالي 10.3 مليار دولار أمريكي، ومايك أدينوجا بقيمة ثروته التي تقدر بحوالي 9.2 مليار دولار، ويليه نيكي أوبنهايمر الجنوب أفريقى بواقع ثروته التي تقدر بحوالي 1.3 مليار دولار.

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ومن أبرز من تضمنت القائمة التي يوجد بها خمسة من رجال الأعمال المصريين الجنسية في الترتيب العام الخاصة بـ 20 رجل أعمال الذين يدخلون قائمة أثرياء قارة إفريقيا والتى ضمت رجل الأعمال المصري “نجيب ساويرس” الذي احتل المرتبة السابعة في القارة الإفريقية والمرتبة الثانية في مصر.

واحتل ورجل الأعمال المصري “محمد منصور” فى الترتيب الثامن مكرر بالقارة الإفريقية بقيمة ثروته التي تقدر بحوالي 2.3 مليار دولار، وشقيقيه “ياسين منصور” الذي احتل المرتبة السابعة عشر بواقع ثروته التي تقدر بحوالي 1.5 مليار.

واحتل رجل الأعمال المصري “يوسف منصور” بالمرتبة الثامنة عشر بقيمة ثروته التي تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار أمريكي لتتضح سيطرة عائلتين على صدارة قائمة أثرياء الدولة المصرية.

كما أوضح التقرير الصادر عن مجلة فوربس الأمريكية عن استبعاد رجال الأعمال الأفارقة المقيمين خارج القارة الإفريقية ومنهم: رجل الأعمال المصري الجنسية محمد الفايد، والذي يقيم في بريطانيا، والذى حددت ثروته بما يقدر بحوالي 1.6 مليار دولار.

كما تم استبعاد السوداني “محمد إبراهيم”، الذي يقيم أيضا في بريطانيا، وأكد التقرير الصادر عن مجلة فوربس على مواصلة رجل الأعمال النيجيري “أليكو دانجوتى” في تصدره لقائمة الترتيب للعام الثامن على التوالى.

وأوضح التقرير أن الدولة النيجيرية تضمن ما يقارب من أربعة رجال أعمال، والمغرب تضمن اثنين، وملياردير واحدا من دولة الجزائر، وملياردير من أنجولا، وملياردير من تنزانيا، وآخر من زيمبابوى.

الترتيب العام لقائمة الـ 20 رجل أعمال الأكثر ثراءً بإفريقيا

أليكو دانجوتى، من نيجيريا. مايك ادينوجان، من نيجيريا. نيكى أوبنهايمر، من جنوب أفريقيا. ناصيف ساويرس، من مصر. يوهان روبرت، من جنوب أفريقيا. أسعد ريبراب، من الجزائر. نجيب ساويرس، من مصر. كوج بيكر، من جنوب أفريقيا. إيزابيل دوس سانتوس، من أنجولا. محمد منصور، من مصر. ستريف ماثيو، من زيمبابوي. باتريس موتسيبى، من جنوب أفريقيا. عزيز أخنوشا، من المغرب. عثمان بن جلون، من المغرب. عبد الصمد ربيع، من نيجيريا. محمد ديوجى، من تنزانيا. ياسين منصور، من مصر. يوسف منصور، من مصر. فولورونشو ألاكيجا، من نيجيريا. ميشيل لو رو، من جنوب أفريقيا.

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