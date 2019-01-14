قطاع الأعمال: التصفية الحل الأخير لشركات القطاع الخاسرة.. وتأجيل الطرح بالبورصة

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صرح وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، “إن قرار طرح الشركات في البورصة المصرية لم يتم إلغاؤه، ولكن تم تأجيله”.

وأشار الوزير “أنه لن يتم طرح شركة الشرقية للدخان إلا بعد وصول المستوى المناسب لسعر السهم”، جاءت تصريحات وزير قطاع الأعمال، خلال حواره مع الإعلامى الشهير “أحمد موسى”، عبر برنامج “على مسئوليتي”، والذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “صدى البلد”.

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وأضاف هشام توفيق “أن قرار طرح الشركات في البورصة البورصة، مرهون بالوصول إلى السعر المقترح للسهم”.

وأضاف “القرار متاخد لما توصل الأسعار زي ما إحنا عاوزين الطرح هيتم، وقولنا كده منذ ثلاثة سنوات”، ولفت” إلى أن طرح الشركات في البورصة المصرية ليس هدفه البيع، وإنما هدفه هو تشغيل تلك الشركات مرة ثانية”.

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