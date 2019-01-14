اليوم.. الحكومة تطرح سندات خزانة بقيمة 1.25 مليار جنيه

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يستعد البنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر ، اليوم الإثنين الموافق 14 يناير من العام الحالي 2019 ، لطرح سندات خزانة بقيمة 1.25 مليار جنيه ، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط ، بهدف تمويل عجز الموازنة.

وعبر موقعه الإلكتروني ، ذكر البنك المركزي أن قيمة الطرح الأول تبلغ 750 مليون جنيه لأجل 5 سنوات ، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 500 مليون جنيه لأجل 10 سنوات ، حيث تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة ، والبنوك الحكومية من أكبر المشتريين له.

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وبحساب إجمالي إصدارات أدوات الدين الحكومي (أذون وسندات) ، يظهر أن الحكومة اقترضت نحو 1.858 تريليون جنيه (بما يعادل 103 مليارات دولار) ، من البنوك المحلية خلال 2018 ، بينما أظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 / 2019 ، استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة ، وذلك بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وتستهدف الحكومة المصرية بحسب الموازنة ،إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الحالي 2018 / 2019 ، بنحو 409.6 مليار جنيه ، وكذلك إصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وكانت بيانات البنك المركزي ، أظهرت ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر ، في الربع الأول من العام المالي الماضي 2017 / 2018 ، وذلك بنسبة 2.3% على أساس ربعي ، وبزيادة قدرها 1.8 مليار دولار ، ليصل إلى 80.8 مليار دولار ، في مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.