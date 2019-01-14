شركة عالمية تنوي استثمار 15 مليار دولار في مصر

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أعلنت شركة إل جي للإلكترونيات ، نيتها ضخ استثمارات جديدة في مصر ، وذلك بقيمة 15 مليون دولار قابلة للزيادة في مصر ، عن طريق التوسع في خطوط الإنتاج الحالية ، وذلك بعد أن بلغ حجم استثمارات الشركة نحو 240 مليون دولار.

دون كواك ، المدير التنفيذي لشركة إل جي للإلكترونيات ، قال إن الوقت الحالي هو الأنسب للاستثمار في مصر ، وأن ازدهار البنية الأساسية للاستثمار ، يجعل الشركة تلمس النمو الرائد في السوق المصري.

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وبحسب بيان لوزارة الاستثمار ، برئاسة الدكتورة سحر نصر ، أكد المدير التنفيذي للشركة العالمية ، أن مصر بها فرص استثمارية عظيمة ، حيث تقدم خيارات متعددة وشاسعة لأشكال الاستثمار كافة ، موضحا أن حجم صادرات إل جي في مصر بلغت نحو 200 مليون دولار خلال العام الماضي ، بما يمثل 75% من إنتاجها.

ولفت دون كواك ، إلى أن شركة إل جي ترغب في زيادة قاعدتها التصديرية ، عن طريق فتح أسواق جديدة في إفريقيا ، وذلك في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي للعام 2019 ، موضحا أن الشركة سوف تتوسع في إنتاج الميكرويف الثلاجات والغسالات.

وخلال لقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، مع مسؤولي شركة إل جي للإلكترونيات ، أكدت الدكتورة سحر نصر ، حرص الوزارة على توفير التسهيلات للمستثمرين ، مشيدة في الوقت ذاته ، باستثمارات شركة إل جي للإلكترونيات في مصر ، كما لفتت إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ، تعمل بشكل مستمر على إزالة العوائق التى تواجه المستثمرين وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد ، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ، حريصة على توفير مختلف سبل الدعم ، لمساندة وتنشيط القطاع الخاص ، وتشجيع الشركات الأجنبية لمضاعفة استثماراتها في مصر ، فضلا عن توفير الحوافز والضمانات لهم وفق قانون الاستثمار ، وتأمين سير العمل بشتى الاستثمارات ، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في مختلف قطاعات مصر.