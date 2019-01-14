تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

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شهدت مؤشرات البورصة المصرية ، تباينا في مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 14 يناير من العام الحالي 2019 ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ، بينما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.14% ، حيث وصل إلى مستوى 13507 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.04% ، حيث وصل إلى مستوى 2220 نقطة ، وكذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.18% ، حيث وصل إلى مستوى 13690 نقطة.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.05% حيث وصل إلى مستوى 688 نقطة ، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا هو الآخر ، وذلك بنسبة 0.06% ، حيث وصل إلى مستوى 1730 نقطة.