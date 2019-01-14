بيانات صينية تهبط بسوق الأسهم الأوروبية

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شهدت الأسهم الأوروبية ، انخفاضا اليوم الإثنين الموافق 14 يناير من العام الحالي 2019 ، وذلك بفعل بيانات تجارة صينية ضعيفة على غير المتوقع ، وذلك بعد ارتفاعها لأربع جلسات ، حيث قادت أسهم قطاعي التكنولوجيا وسلع الرفاهية الهبوط ، و ذلك وسط قلق المستثمرين بشأن تباطؤ النمو العالمي والأرباح الأضعف من التوقعات.

المؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض بنسبة 0.6% بحلول الساعة 0833 بتوقيت جرينتش ، متخليا عن بعض مكاسب الأسبوع الماضي الذى شهد صعود المؤشر إلى أعلى مستوى له خلال شهر ، بينما ظلت السوق تربح على مدى أربع جلسات متتالية في أطول موجة صعود منذ نوفمبر.

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وكذلك انخفض المؤشرين داكس الألمانى وكاك 40 الفرنسي بنسبة 0.7% ، حيث تركز البيع في أسهم باعة المنتجات الفاخرة ، المعتمدين على الشهية للحقائب والحلى من الطبقة الوسطى الآخذة بالنمو في الصين.

وكانت أسهم إل في إم إتش وهيرميس وشركة كيرينج المالكة لعلامة جوتشى ، من أكبر الخاسرين في باريس ، حيث هبطت بنسبة تراوحت بين 1.2 و2% ، في حين هبط سهم مونكلير في ميلانو 1.9%. وفي المتوسط ، فإن ثلث قطاع سلع الرفاهية منكشف على الصين.