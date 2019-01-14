مبيعات العرب والأجانب تهبط بمؤشرات البورصة في منتصف التعاملات

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شهدت البورصة المصرية ، تراجعا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الآثنين الموافق 14 يناير من العام الحالي 2019 ، وذلك بفعل ضغوط بيعية من متعاملين عرب وأجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين نحو الشراء.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.86% ، حيث وصل إلى مستوى 13409 نقطة ، وكذلك هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.66% ، حيث وصل إلى مستوى 2206 نقطة ، وانخفض أيضا مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.32% ، حيث وصل إلى مستوى 13535 نقطة.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع هو الآخر بنسبة 0.18% ووصل إلى مستوى 686 نقطة ، وأيضا نزل مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.2% ، ووصل إلى مستوى 1725 نقطة ، بينما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ، ووصل إلى مستوى 466 نقطة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية ، شهدت تباينا في مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 14 يناير من العام الحالي 2019 ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ، بينما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.