وزير المالية لـ«المواطنين»: اصبروا معنا

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اجتمع الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، اليوم الإثنين الموافق 14 يناير من العام الحالي 2019 ، مع لجنة الصناعة في مجلس النواب.

وقال وزير المالية خلال كلمته في الاجتماع ، إن الوزارة تسعى إلى تسليم البلاد بمعدلات عجز منخفضة تصل لـ5% ، وارتفاع فى معدلات النمو ، وزاد: «قبل 4 سنوات كانت الظروف صعبة ، فلم يكن متوفرا أمام المصنعين الغاز أو الكهرباء أو العملة الصعبة ، لمساعدتهم على فتح مشروعات أو استمرار العمل داخل مصانعهم ، وهذا الأمر تغير الآن ، وبدأت الثقة تعود في اقتصاد الدولة المصرية ، مستشهدا بتقرير «سيتى بانك» الصادر أمس الأحد ، والذي ذكر أن مصر هي وجهة الاستثمارات في العالم وغيرها.

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أضاف الدكتور محمد معيط: «لن نستطيع حل كل المشكلات في مصر خلال سنة ، لدينا مشكلات ، وما زال هناك عدم تناسب بين الدخول والأسعار ، وأعلم أن المواطنين والصناع تعبوا معنا الفترة الماضية ، لأننا شركاء في الوطن ، والوضع كان حياة أو موت ، واصبروا معنا والمؤشرات تعطي الأمل».