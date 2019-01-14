البورصة تختتم تعاملات اليوم على تراجع جماعي بفعل مبيعات العرب والأجانب

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اختتمت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الإثنين ، الموافق 14 يناير من العام الحالي 2019 ، بتراجع جماعي في موشراتها كافة ، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين عرب وأجانب ، بينما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 8.4 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 761.505 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة ، بلغ 150 مليون ورقة مالية ، بقيمة 641 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 22 ألف عملية لـ168 شركة.

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تعاملات المصريين سجلت نسبة 71.21% من إجمالي التعاملات ، واستحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 17.53% ، بينما استحوذ العرب على نسبة 11.26% ، واستحوذت المؤسسات على نسبة 34.01% من المعاملات ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 65.98%.

صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية ، مالت نحو البيع بقيمة بلغت 13.5 مليون جنيه ، 61 ألف جنيه ، 38.6 مليون جنيه ، 28.1 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية نحو الشراء ، بقيمة 56.5 مليون جنيه ، 23.7 مليون جنيه، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 1.41% وأغلق عند مستوى 13335 نقطة ، وهبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.2% وأغلق عند مستوى 2194 نقطة ، وكذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.74% وأغلق عند مستوى 13476 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع هو الآخر بنسبة 0.39% وأغلق عند مستوى 685 نقطة ، وأيضا هبط مؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 0.49% وأغلق عند مستوى 1720 نقطة ، بينما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.14% ووصل إلى مستوى 466 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم ، ارتفعت أسهم 37 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 90 شركة ، ولم تتغير مستويات 41 شركة وظلت ثابتة كما هي.

وشهدت البورصة المصرية ، تراجعا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الآثنين الموافق 14 يناير من العام الحالي 2019 ، وذلك بفعل ضغوط بيعية من متعاملين عرب وأجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين نحو الشراء ، بينما شهدت تباينا في مستهل تعاملات الجلسة ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ، بينما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.